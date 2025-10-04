La OBC inaugura su temporada clamando por la paz

La Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) inauguró su nuevo curso con las localidades agotadas en una velada con aire festivo y reivindicativo, ya que se incluyó un vídeo clamando por la paz en recuerdo de Pau Casals, que fue ovacionado. El programa comenzó con la sinfonía de la ópera ‘Sesostri re d’Egitto’ (1751) del catalán Domènec Terradellas, una muestra de la obra de un maestro del barroco que bien vale la pena rescatar tratándose de la primera ópera de un compositor catalán estrenada en la ciudad.

Seguidamente se interpretó la cantata ‘La Mort de Cléopâtre’ (1829), célebre escena lírica de Hector Berlioz para la cual se contó con la soprano Joyce El-Khoury. Aunque se trata de una pieza de tradición interpretativa más relacionada con la cuerda de mezzosoprano, la cantante canadiense de origen libanés convenció plenamente por su dominio vocal y dramático, aportando un timbre de cremoso esmalte y de sobrada amplitud de tesitura. La acústica obró milagros y el diálogo entre la solista y una concentrada OBC resultó engarzado al milímetro, aunque, desde el podio, Ludovic Morlot no tuvo piedad con El-Khoury en aquellos pasajes en los que la voz desciende al grave y la orquesta tocaba en ‘forte’, fagocitándola.

Solistas, OBC y Orfeó Català en la Novena de Beethoven / May Zyrcus

Tras el mensaje fraternal de Casals, el ‘Allegro vivace’ que abre la ‘Novena Sinfonía’ de Beethoven sonó a gloria en un primer tiempo muy cuidado y equilibrado. Las sorpresas comenzaron en el ‘Molto vivace’ con frases mal solucionadas en la trompa solista, que se repitieron en las reexposiciones, y con evidentes ‘rallentando’ en los pasajes más comprometidos. Tras la calma de un hermoso ‘Agadio’, Morlot erró en el ataque del último movimiento, al que definitivamente le faltó un hervor, con unos primeros compases desajustados que la OBC resolvió como pudo. Correcto el desempeño de El-Khoury, Silvia Tro Santafé, René Barbera y Davóne Tines en el cuarteto solista, a quienes se unió un Orfeó Català en estado de gracia, sin partitura, matizado y de sonido compacto.