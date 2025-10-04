Cuando ‘Lolita’ desaparece: Luna Miguel imagina un mundo sin el clásico maldito de Nabokov

Año 2029. La novela ‘Lolita’ lleva años borrada de librerías, temarios académicos y bibliotecas de todo el mundo tras el 'Gran Apagón L'.. La filósofa Lectrice Santos pronuncia una conferencia contra la amnesia ideológica en la Universidad Autónoma de Madrid sobre el placer y la censura centrada en el clásico de Vladimir Nabókov, tras la cual será expulsada de forma fulminante. Pocos meses después, morirá por intoxicación etílica.

Ese es más o menos el punto de partida de ‘Incensurable’ (Lumen) de Luna Miguel (1990), una novela híbrida con guiños de autoficción y mucho de ensayo historiográfico sobre un clásico, ‘Lolita’, objeto de tantas polémicas, ataques, censuras y defensas arrebatadas que se ha convertido en un termómetro sociocultural de cada época: no se leyó igual cuando apareció en 1955, en plena Guerra Fría, que en el mayo del 68 o la década pasada.

La idea de la desaparición de ‘Lolita’ se le ocurrió a Miguel tras constatar en las generaciones más jóvenes un creciente rechazo a acercarse a ciertas obras canónicas por incomodidad y, sobre todo, por “miedo”. Decidió dedicarle su club de lectura, formado casi exclusivamente por mujeres, unas 120. “’Lolita’ es el libro que más miedo le da a mucha gente, más que el ‘Ulises’, precisamente porque piensan que va a ser doloroso o que no lo van a entender. Eso me llevó a preguntarme: ¿cómo se explicaría ‘Lolita’ en un mundo donde no existiera?”.

Miguel se saltó su norma de leer a autoras con el divertido lema ‘Un macho al año no hace daño’ y se zambulleron unidas en la perversa mente de Humbert Humbert. ¿Cómo fue? “Es imposible sacar ‘Lolita’ delante de un grupo de mujeres y que no se pongan todas a hablar de sus abusos. 100% comprobado. ‘Lolita’ te lleva a tu secreto, a tu abuso, a tu experiencia. Pero una vez quitada esa lectura personalista, de repente empiezan a salir capas y capas”. A saber: la pedofilia, sí, pero también el clasismo, el ideal de donjuanismo, la violencia machista, la reescritura del canon literario, la pedantería y la envidia de la intelectualidad europea, la imposibilidad de ser honesto y “la búsqueda insaciable, a toda costa, de la belleza”, enumera Lectrice/Luna.

La escritora Luna Miguel, esta semana en Barcelona. / Elisenda Pons / EPC

“’Lolita se ha acabado convirtiendo en una especie de bandera extraña de todas las causas, y que eso lo consiga un libro es fascinante. Es un interlocutor en cada época”, apunta. También en la vida de una persona. Miguel, por ejemplo, lo leyó hace 20 años, a los 15, y ha significado “distintas cosas” a lo largo de su existencia. Su primera novela, publicada hace 7 años, se titulaba ‘El funeral de Lolita’ y trataba sobre una joven abusada en la pubertad por su profesor de literatura. “’Lolita’ está en todo. No hay un libro mío en el que no aparezca y eso me gusta, es mi tema. Me parecía guay no desistir en esta obsesión de seguir releyéndolo y pensándolo”, afirma. “Inevitablemente, la palabra Lolita, solo el pronunciarla, trae consigo una tormenta de posibles temas polémicos. Dependiendo de dónde se pronuncie significará una cosa u otra, pero siempre será algo convulso”.

Al principio de ‘Incensurable’, Lectrice Santos habla de los “lectores criminales”, un concepto acuñado por Ricardo Piglia para designar los riesgos de ciertas lecturas interesadas. “Me gusta una lectura que hace Sabina Urraca de la dictadura del ‘no me gustó porque no me identifiqué’. Es algo que puede generar ciertos peligros, porque si solo buscas lo que confirma tus ideas nunca vas a conocer las del otro”, sostiene Miguel, muy consciente también de la contraparte, la persona que lee y tergiversa lo que ha leído, “precisamente para seguir identificándose y para proponer que lo que ha leído, aunque diga lo contrario a lo que él piensa, al final acabe justificando su ideología”. ¿Dónde queda ‘Lolita’ en todo este embrollo? “¿Todo lo que leemos nos tiene que gustar? ¿Qué podemos aprender de lo que aparentemente no nos va a gustar?”, se pregunta.

Sobre la censura, la autora de 'Poesía masculina' opina que está más presente de lo que a priori pueda parecer. No solo aquella que es fruto de la "cobardía editorial" que paralizó la publicación del libro de Luisgé Martín sobre el asesino José Bretón, sino por las preocupantes intenciones del Ministerio de Igualdad de prohibir la publicación de libros "sobre un tema", la violencia vicaria. "¿Qué significa que un libro no esté? ¿Significa acaso que el resto de la literatura también puede desvanecerse?", se pregunta Miguel. "Lo que no se puede publicar es lo que no está publicado, que es tantísima obra que sigue guardada por albaceas machistas, por maridos cabrones que han estado censurando a sus propias mujeres escritoras", concluye.

El escritor Vladimir Nabokov. / EPC