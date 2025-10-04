Flamenco emergente
Laura Gallego, la última folclórica: "Cuando yo canto soy copla"
La artista inicia gira en Barcelona con el espectáculo ‘La última folclórica’ este domingo
Vive la copla como si de un acto de resistencia se tratara. Apuesta por ella con uñas y dientes. Y por si alguien tuviera alguna duda, el título de su nuevo espectáculo no se anda con rodeos: ‘La última folclórica’. Con él inicia gira en Barcelona este domingo 5 de octubre, en el Teatro Coliseum. Tiene 33 años y lleva más de la mitad, desde los 16, como popularísima figura en Andalucía. Desde que el programa televisivo (y fenómeno social) ‘Se llama copla’ precozmente la encumbrara. De voz poderosa y arrojo escénico. Mucho la han comparado con Rocío Jurado, aunque en realidad aún ha sido más fan de Lola Flores. “Cuando empezaba pensaba: yo quiero que la gente sienta por mí algo parecido a lo que yo siento por Lola”, dice Laura Gallego.
“Ser folclórica es una forma de vida. Yo lo soy desde que me levanto”, afirma tajante. “Y no tengo que convertirme en otra persona para subir al escenario. Yo no cambio, solamente que cuando voy al supermercado no me puedo permitir una bata de cola de cinco metros; aunque bueno, hoy llevo todo el día paseando por Barcelona con la peineta, las gafas a lo Martirio y los caracolillos de Estrellita Castro”. Y una chaquetilla blaugrana que le ha confeccionado el diseñador Antonio Arcos. “Por las Ramblas me he encontrado a varios turistas con camisetas del Barça, y al verme se han hecho fotos conmigo”. Esta será la primera escala de una amplia gira. “Como sé que es un público muy exigente, quería llevar el aprobado desde aquí”. Solo ha actuado una vez anterior en Barcelona, hace ya casi nueve años, pero no se siente en tierra extraña (que diría la copla). “Tengo aquí mucha familia y el catalán me queda muy cercano, tanto por ellos como por amigos que he ido haciendo. Lo entiendo perfectamente y me encanta, hay palabras que me gustan con locura: las ‘papallones’, el ‘petó’….”
CON CARNET
Asegura cumplir todos los requisitos para autodenominarse folclórica. “Para que te den el carnet de folclórica original tienes que ser muy exagerada, llevar todo muy al extremo, vivir de una forma muy pasional, el drama es parte de ti desde que te levantas hasta que te acuestas…” explica con chispeante gracejo. Y también en el terreno sentimental. “No te dan el carnet si no te has casado, si no te has separado, si no tienes un segundo marido… Y yo lo cumplo todo. Nada más que me falta tener hijos y que alguno se me descarrile”.
A pesar de que pocas cosas son en la actualidad tan cool como el folk alternativo, la palabra folclórica les sigue resultando a muchos peyorativa. “Es por ignorancia, como cuando te dicen cateta por ser de pueblo y yo estoy muy orgullosa también de serlo, porque allí viví una infancia súper sana”. De Algar, un pueblecito de mil habitantes en la serranía gaditana; aunque nació en el hospital de Jerez y hoy resida en Sevilla. “Con toda la polémica de Eurovisión, mucha gente para criticar a Melody decía: es que es una folclórica. Cuando eso debería ser un elogio. Y aunque ella hace un estilo musical muy diferente, es verdad que tiene muchas cosas de folclórica. En el mejor sentido: tan pasional y expresiva…”.
LA COPLA POR BANDERA
Antes de erigirse en ‘La última folclórica’, Laura Gallego fue prácticamente la última del genial Paco Cepero. Tuvo la fortuna de que le compusiera un disco entero de enraizadas baladas, ‘Vintage’. “Fue un regalo inmenso. Y eso que él sigue componiendo mucho. Te llama a las dos de la mañana y te dice: mira que copla más bonita me acabo de sacar de la manga. Yo lo adoro”.
En este espectáculo retrocede sobre todo a la gran copla clásica. “Fusionamos un poco todo, mezclamos estilos y sonidos diferentes, incluso electrónicos. Pero haga lo que yo haga, en uno u otro ritmo, cuando yo canto soy copla”. Teme por el futuro del género. “Pese al empoderamiento que conlleva autodenominarme así, yo siento mucha penita, porque no quiero que se extinga. Igual seré la última folclórica, pero todavía no la única”, reconoce. “Isabel Pantoja sigue ahí y hemos tenido la suerte que artistas como Miguel Poveda, Diana Navarro, Pastora Soler o Pasión Vega canten maravillosamente la copla, pero se dedican más a otros estilos. Hoy en día la persona que quiera ver todo un espectáculo coplero apenas tiene donde ir. O viene a verme a mí o viene a verme a mí”, añade riendo. ¿Le gustaría que un nuevo valor le quitara el título? “Me encantaría que viniera alguien y me dijera: eres una mentirosa, tú ya no eres la última”.
TOP 5 DE FOLCLÓRICAS DE LAURA GALLEGO
LOLA FLORES
“La pura definición del espectáculo. Dejaba enamorado a cualquiera, daba igual que estuviera cantando, bailando o hablando. Era el arte en ella misma. Ha sido siempre mi folclórica favorita. Me quedo embobada siempre que la veo”.
ROCÍO JURADO
“Hay muchas folclóricas irrepetibles, pero su presencia y sobre todo su voz son del todo inigualables. En cuanto a instrumento vocal yo creo que como Rocío Jurado no ha habido ni hay ni habrá nadie que le llegue a la suela de los zapatos”.
MARIFÉ DE TRIANA
“En cuanto a interpretación, en dar vida a cada personaje, nadie como ella. Hacía creíble y transmitía cualquier situación: la manera en que lloraba, o que andaba como borracha… Marifé fue sin duda la gran actriz de la copla”.
ISABEL PANTOJA
“Bajo mi humilde opinión es la que mejor ha vendido la copla sobre un escenario: bailando como una bailaora, moviendo la bata de cola como ninguna otra… De una forma impecable. Y todo le ha acompañado: belleza, voz, salero…”
CONCHA PIQUER
“Se me hace muy difícil escoger solo una entre las pioneras, pero entre otras muchas cosas demostró al mundo que no era necesario ser andaluza para reinar en la copla. Todas las folclóricas nos hemos mirado alguna vez en ella. Daba una master class en cada palabra”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere el actor Javier Manrique a los 56 años
- Iván Rojo, primer expulsado de 'OT 2025', tras la polémica: 'Si ha habido alguna manera de expresarme que haya podido herir a alguien, me disculpo
- TV3 retrasa la emisión de 'Bestial', el programa de Bibiana Ballbè, después de la lluvia de críticas
- Un Sabina con magnetismo, melancolía y calor popular en su despedida en Barcelona
- Dwayne Johnson: “Tengo buen aspecto, pero por dentro sufro mucho”
- Sabina, la hora del último vals en el Palau Sant Jordi del cantautor crápula
- Dos canciones en el Centro Social Trinidad: así fue el debut de Sabina en Barcelona hace medio siglo
- Rosa Romà, sobre la polémica de 'Bestial', el nuevo programa de Bibiana Ballbè en TV3: 'Con los contenidos audiovisuales, a veces acertamos y otras veces no