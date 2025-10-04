Judeline, bruja madre entre diablillos en el Festival B

El Festival B le reservó a Judeline la idónea hora bruja, esa en la que funcionan todos los hechizos aunque uno ande entre el público sin pócimas. Hechicera mayor pues, este viernes en el Parc del Fòrum (10.000 asistentes, el tope según la organización) la artista jerezana mostró su talento para la fusión de raíces y vanguardia con un arranque poderoso con las piezas de ‘Bodhiria’, su álbum de debut.

Judeline, estrella del Festival B / Elisenda Pons / EPC

Se presentó en una especie de columpio, también a lomos de un bailarín poseído, con un papel muy protagonista en un ambicioso espectáculo que mostró la evolución de la artista. Ella misma, tras presentar ‘angelA’, recordó cuando estuvo en el mismo festival en pequeño formato dos años atrás. La magia oscura continuó con la vibrante ‘mangata’ y la alocada ‘Brujeria!’, colocando al público en un estado de tránsito tan solo roto por su versión de ‘La tortura’, de Shakira, o la celestial ‘Heavenly’. Pero para aparición la de Amaia, que actúa este sábado en el B, con quien presentó en directo su colaboración ‘Com você’, plato fuerte de un final de fiesta con canciones estructurales en su carrera como ‘Canijo’.

Amaia, invitada sorpresa de Judeline en el Festival B. / Elisenda Pons / EPC

Criaturas traviesas

Dos compañeros de escuela, los barceloneses Rojuu y BbTrickz, años después convertidos en grandes criaturas traviesas, cada una a su manera, gobernaron las horas previas con sus medias sonrisas. La rapera por las risitas de sus incontables e indisimulables diabluras y chulerías que comparte sobre el escenario. Y el primero, genio en la oscuridad entre muchos estilos, porque a veces se hunde en el dolor, como con la rota ‘Umi’ o como cuando versionó a uno de sus grupos referentes, Camela, en ‘Que tiene ella que no tenga yo’.

Después, Rojuu se quitó una gran cinta de Doraemon que le sujetaba la melena, único símbolo de niñez que quedaba en él, para acelerar ritmo y rabia en la parte final (mención siempre para ‘100xpre a tu lado stare’) y acercar su escenario al calor infernal en el que el público, convertido también en diablillos sin cabeza, bailó y chocó, más bien esto segundo, en lo que era una fiesta 'rave' con aforo controlado.

El ‘modo diablo’ también es parte indispensable del personaje de BbTrickz, quien lució orgullosa anoche -y siempre- ser “la más mala de España”. Hace poco más de dos años de su bombazo inicial, ‘Missionsuicida’ (“meterse conmigo es misión suicida”), y desde ahí no ha parado de crecer a base de provocación, hipérbole y una desidia, sí, a menudo contagiosa. Travesuras que llaman la atención, en definitiva, a juzgar por la cantidad de chavales que se amontonaban para reír sus gracias y bailar cuando tocaba, que tocaba. “La siguiente es para bailarla, así que guardad los móviles”, advirtió a una masa convencida.

Con muchos menos móviles, a pocos metros, en otro escenario, LaBlackie encadenó rimas poderosas a ritmo de metralleta. La rapera no entiende de magia: ella es una fuerza de la naturaleza.