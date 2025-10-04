De "chocarreros" a patrimonio: La Cubana eleva el teatro amateur catalán a espectáculo musical

“El teatro catalán no debe estar en manos de cómicos chocarreros”, se quejaba Néstor Luján en 'Destino' en 1959 desatando la polémica. Se refería el periodista a piezas como 'L’amor venia amb taxi', de Rafael Anglada, una comedia menor idolatrada por las agrupaciones de teatro amateur, un telón de fondo que sirve para el tributo musical que La Cubana rinde a las compañías de aficionados tan populares en Cataluña, país donde se hace más teatro del que se va a ver.

Siguiendo el estilo de los críticos de entonces, expondremos la anécdota argumental centrada en la modesta compañía parroquial de Nostra Senyora de la Llum, representativa de aquellos años grises. Sus rutinas durante los ensayos del texto de Anglada se convierten en motor de una comedia coral fiel al estilo kitsch cubanero (más es más), espejo de tantos elencos no profesionales que ensayaban y ensayan por la pura devoción al arte de Talía. En su catálogo de tics reconocerán los grupos de todo el país la exacta caricatura de sí mismos.

En su lógica exuberante, el montaje se expande hacia una sucesión de entremeses musicales bajo la docta batuta de Xavier Mestres que, a modo de revista de época, homenajean con desternillante ironía a figuras hoy relegadas al olvido, desde el popular Alady hasta la Bella Dorita, pasando por la zarzuela 'Cançó d’amor i de guerra' o la huella cosmopolita de Los Vieneses. El valor de esta empresa radica en convertir lo que antaño se despreciaba como bagatelas populacheras en un acto de reivindicación cultural e identitario pródigo en sus rescates. La historia del teatro catalán no arranca con la democracia ni con el Lliure: mantuvieron la llama el Romea y las abnegadas compañías del 'teatre de tresillo’, mueble reapropiado con fervor litúrgico en la delirante procesión que actúa como clímax de la función.

Como es norma en la troupe de Jordi Milán, el aparato técnico alcanza proporciones verdaderamente apabullantes: cambios de escena imposibles, un encaje de tramoyas de precisión y vestuarios abigarrados en su policromía. Un espectáculo servido por más de veinte intérpretes y músicos que reivindica la hondura del humor, aun en su forma más gruesa, y que se alza en lección de historia viva, festín para los estudiosos y pasatiempo bullicioso para el gran público.

Si quisiéramos hallar reparos, señalaríamos que la estructura se dilata con repeticiones que restan brío, que el desenlace se precipita con brusquedad y que la célebre interacción con el público, tan característica de La Cubana, comparece aquí más tenue. La recreación es, sin duda, nostálgica e idealizada, pues no se aventura a indagar en las sombras de aquel contexto. Aun así, es, sin asomo de duda, el musical más original de la temporada: glorioso desagravio de aquellos cómicos otrora vilipendiados como “chocarreros” y hoy consagrados como la más alta insignia de nuestro teatro patrio. ¡No dejen pasar la oportunidad!