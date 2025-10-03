Las voces celestiales de la Escolanía de Montserrat despiden la expedición musical catalana en Roma

La exposición sobre el Milenario de Montserrat y la actuación del coro de voces blancas de la Escolanía montserratina con el programa 'Del Llibre vermell a Vivancos' han despedido este viernes tres días de música y cultura en espacios excepcionales en un puente cultural que ha servido para presentar el Festival de Peralada en Roma. Grupos como Kebyart, Vespres d'Arnadí, Cantoría han debutado en Roma gracias a esta iniciativa junto a la soprano Sara Blanch, que ya era conocida en la capital italiana.

El Festival de Peralada, que se anticipa a su 40 aniversario en 2026 -todavía sin auditorio- y de la Abadía de Montserrat -en enero acabará los actos de conmemoración del Milenario- han sumado fuerzas con esta expedición organizada con la colaboración de las Embajadas de España ante la Santa Sede y ante Italia, la Generalitat de Catalunya, el Institut Ramon Llull, el Instituto Cervantes, la Orden de Malta y la Fondazione di Arte Sacra de Roma, entre otras.

Entre aplausos y la intención de repetir la colaboración entre Montserrat y Peralda en el futuro ha terminado la última jornada en Roma que ha empezado por la mañana con la inauguración de la exposición 'Montserrat: una contribuzione benedettina nella costruzione dell’Europa' en el Palacio de la Cancillería de la Santa Sede, un magnífico edificio renacentista dels siglo XV declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La exposición, que ya se había visto en Barcelona, París y Bruselas, incorporaba una sala donde el visitante, mediante gafas de realidad virtual, penetraba en Montserrat en un viaje inmersivo que empezaba sobrevolando la montaña que cobija el monasterio y acababa no solo penetrando en los lugares más emblemáticos sino en sitios donde el público no tiene acceso.

Escolanía de Montserrat en Roma. Actuación en el Palacio de la Cancillería de la Santa Sede / EPC

La inauguración de la exposición ha contado con una actuación de la Escolanía en la impresionante Sala dei cento giorni, un espectacular espacio con pinturas de Vasari en las paredes. A finales del siglo XVII la Cancillería fue el centro de la vida musical de Roma y cuentan que hasta acogió un duelo musical entre Domenico Scarlatti y George Friederich Händel. Los cantores catalanes han demostrado su calidad y han emocionado especialmente con el 'Ave Maria' de Kodaly y con el 'Virolai' de Rodoreda y Verdaguer que ha despedido un acto donde ha habido parlamentos de Salvador Illa, presidente de la Generalitat; el padre Bernat Juliol, comisario del Milenario y Manel Gasch, abad de Montserrat. Al evento han asistido también Sònia Hernández, consellera de Cultura e Isabel Celaà, embajadora de España ante la Santa Sede.

Recuperación de Terradellas

Menos Celaà todos los demás acudieron el día anterior a la magnífica actuación de Vespres d'Arnadí, que rescató obras de hace tres siglos de Domènec Terradellas (Barcelona 1713-Roma, 1751), un célebre músico catalán hoy desconocido para la gran mayoría que trabajó como maestro de capilla en Santa Maria di Montserrato de Roma. Sus tres obras recuperadas en la iglesia de San Pietro in Montorio sorprendieron a los espectadores entre los que estaba Miguel Ángel Fernández-Palacios, embajador de España en Italia.

Vespres d'Arnadí, Sara Blanch y Cantonía al acabar suc concierto dedicado a obras sacras de Terradellas. / Massimo Barsoum

El grupo vocal Cantoría, que trabajaba por primera vez con gran orquesta, se integró perfectamente junto al conjunto barroco de Dani Espasa, que ha recibido muchos elogios. El repertorio sacro sonó algo operístico en ocasiones, como en el recitativo y aria de 'A los dolores de María Santísima', una versión a lo divino de un fragmento de su ópera 'La Merope' que bordó la soprano Sara Blanch. Completaron su actuación 'Laudate Pueri' y la última obra del programa, 'Dixit Dominus'. Ambas combinaron pasajes corales con intervenciones de los solistas y contó al final con la inspirada intervención del contratenor Juan Manuel Morales. "Ha habido mucha química, ha sido todo muy orgánico", destacó Jorge Losana, director de Cantoría, grupo surgido en la Esmuc. "Terradellas era un poco como el Händel catalán. Hay muchos fuegos artificales en su música que nunca habíamos interpretado". Precisamente Terradellas coincidió con Händel en Londres, donde el compositor catalán estrenó dos obras.

Sara Blanch, en la primera de las dos actuaciones en Roma esta semana. / Massimo Barsoum

La última jornada ha acabado con una doble actuación musical. Primero la Casa de los Caballeros de la Orden de Malta, institución con 900 años de historia cuyos voluntarios colaboran hoy en misiones de paz en países en conclicto. El histórico edificio con impresionantes vistas del foro ha acogido un concierto de Cantoría con villancicos y ensaladas de Mateo Flecha el Viejo (Prades, 1481– Monasterio de Poblet, 1553) y otros autores del siglo XVI. Después en Sant'Anselmo all Aventino la Escolanía de Montserrat y la Capella de Montserrat, dirigidos por Pau Jorquera, han interpretado un programa que iba del Llibre Vermell a Vivancos donde también ha cantado Sara Blanch. El programa ha permitido mostrar un amplio abanico de la música hecha en Montserrat. "Estamos muy contentos con el resultado de esta presencia de Montserrat-Peralada en Roma. Era uno de los proyectos clave del Milenario porque Roma está en el corazón de la iglesia y de la cultura", ha asegurado el padre Bernat Juliol.

Valoración positiva

Para Oriol Aguilà, director artístico del Festival de Peralada, la primera expedición de estas características es solo un primer paso. Piensa seguir ampliando fronteras. "Más allá de conmemorar los 40 años que cumplirá el Festival de Peralada, la misión esta embajada cultural es dar a conocer el talento de los artistas por los que llevamos años apostando. Si algo necesita la excelencia es constancia", ha resaltado. Estos días él tampoco ha parado y ha realizado una intensa labor para estrechar lazos con programadores e instituciones musicales italianas. "Nos satisface la buena acogida de los artistas que hemos presentado. Esperamos que repercuta en un mayor interés hacia el festival. Tenemos mucho público francés y fuertes lazos con Centroeuropa pero no con el público italiano", ha reconocido.

Al igual que la exposición de Montserrat que mira al pasado pero también al futuro, tanto los responsables de Montserrat como los de Peralada no descartan nuevas expediciones culturales. En un mundo convulso como el actual, la música y los valores de Montserrat aportan algo de paz y armonía.