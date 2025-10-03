Sean 'Diddy' Combs, condenado a cuatro años y dos meses de prisión por dos cargos relacionados con la prostitución

El rapero Sean Combs, conocido como P. Diddy, ha sido sentenciado este viernes en Nueva York a 50 meses de prisión -unos cuatro años y dos meses- por dos cargos de transporte para ejercer la prostitución, a una multa de 500.000 dólares y a cinco años de libertad supervisada después de salir de prisión. "No tengo a nadie a quien culpar más que a mí mismo. Sé que nunca volveré a ponerle las manos encima a nadie. Sé que he aprendido la lección", acababa sus últimas declaraciones antes de ser sentenciado. "Destruí totalmente mi reputación, pero sobre todo perdí mi respeto por mí mismo. [...] Y asumo toda la responsabilidad", finalizaba.

A principios de julio, Combs fue absuelto de asociación ilícita y tráfico sexual, los cargos más graves punibles con cadena perpetua. Sin embargo, fue declarado culpable de dos cargos de trata de personas con fines de prostitución. El fiscal federal Jay Clayton justificó la pena solicitada señalando que "sus crímenes son graves y han llevado, en varios casos similares, a penas superiores de diez años" de prisión. "Se necesita una pena sustancial de prisión en este caso porque el acusado no está arrepentido", apuntó en su día el fiscal.

Sean Combs "intenta presentar décadas de abusos como simplemente la consecuencia de relaciones mutuamente tóxicas. Pero nada es 'mutuo' en una relación donde una persona tiene todo el poder", agregó el fiscal en su acusación durante un mediático juicio en el que han salido a la luz años de maltratos y abusos. Por ello, para la sentencia de este viernes, el fiscal de Nueva York había solicitado una pena superior a los 11 años de prisión contra la estrella del hip-hop P. Diddy, mientras que, por otro lado, su defensa había pedido una condena que no excediera los 14 meses de prisión.

Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece Sean Combs mientras uno de sus hijos rinde declaración durante su juicio este viernes, en un tribunal de Nueva York (EE.UU) / Jane Rosenberg / EFE

En sus alegatos finales, la defensa trató de convencer al juez de que Combs merecía una sentencia que permitiera su liberación casi inmediata. Jason Driscoll, uno de sus abogados, apeló a la Ley Mann, que castiga el transporte de personas a través de fronteras estatales con fines de prostitución, pero que suele aplicarse, recordó, en casos de explotación de menores, inmigrantes indocumentados o beneficio económico directo. "No se puede comparar al señor Combs con un proxeneta, porque no ganaba dinero prostituyendo mujeres", alegó.

La vista arrancó con la resolución de varias objeciones planteadas por ambas partes, y el juez advirtió que tendría en cuenta no solo la naturaleza de los delitos, sino también la forma en que el rapero los cometió.

"Ha cometido muchos errores"

Entre los testimonios más personales de la jornada estuvieron los de sus seis hijos adultos,Quincy Brown, Justin, Christian, Chance, D'Lila y Jessie Combs; que pidieron clemencia y subrayaron la evolución personal de su padre durante los 13 meses que ya ha pasado en prisión. "Está completamente transformado", aseguró Quincy. Jessie, con la voz entrecortada, añadió: "No es perfecto, ha cometido muchos errores, pero sigue siendo nuestro padre".

La defensa también presentó un vídeo de once minutos que lo mostraba como filántropo y figura inspiradora, con escenas de Combs corriendo el Maratón de Nueva York y junto a Kim Porter, la madre de cuatro de sus hijos fallecida en 2018. Los abogados insistieron en que su cliente debía ser puesto en libertad por el bien de su familia: "Creció sin padre, con una madre ausente por trabajo, y juró que estaría presente para sus hijos", recordaron.

Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el rapero Sean Combs 'Diddy' mientras mira la reproducción de un vídeo de sus hijos bebés, durante el juicio realizado este viernes, en un tribunal de Nueva York (EE.UU.) / Jane Rosenberg / EFE

El equipo legal pidió además que se valorara la sentencia a la luz del “trauma no tratado” y de la “feroz adicción a las drogas” que, según ellos, marcaron la vida de Combs. Mencionaron la muerte de su padre en la infancia, el asesinato en 1997 de su mejor amigo Christopher Wallace, alias Notorious B.I.G., y su dependencia a los analgésicos tras una operación en 2000. “Se medicaba porque su cuerpo y sus emociones estaban lastimadas, pero nunca dejó de trabajar. Esa adicción y ese trauma lo llevaron a comportamientos violentos de los que hoy se arrepiente”, defendió su abogado.

Plan de "compromisos de enseñanza"

La estrategia incluyó incluso un plan de “compromisos de enseñanza” en prisiones, con el que Combs, en caso de ser liberado, podría compartir su experiencia como advertencia contra las drogas y el crimen. La fiscal Christy Slavik desestimó de inmediato la propuesta y la calificó de “colmo de la arrogancia”, recordando que el rapero había llegado a programar conferencias en Miami para la próxima semana, como si diera por hecho una sentencia indulgente.

La fiscal insistió además en que la pena debía reflejar el daño real causado: “Este no es un caso de encuentros casuales ni de noches de hotel. Es un caso con víctimas reales que sufrieron daños reales a manos del acusado. No necesitaba el dinero. Su moneda era el control, y lo utilizó como arma”.