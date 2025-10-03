Rosalía crea una fundación en L'Hospitalet: becas para niños, fomento de la igualdad de género y lucha contra el cambio climático

Rosalía ha creado una fundación para, entre otras finalidades, ayudar a la formación de jóvenes y niños en L'Hospitalet de Llobregat. Según avanzó la televisión municipal y tal y como consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado el pasado 25 de septiembre, la organización sin ánimo de lucro constituida por la estrella catalana tendrá su sede en la calle Pi, 19, en las mismas instalaciones en las que la cantante tendrá, a falta de que se terminen las obras, su propio estudio de música.

La Fundación Rosalía, así es como se llama, prevé ayudar mediante ayudas económicas y materiales a la "formación y desarrollo de jóvenes y niños en el ámbito cultural y musical", así como "promover la preservación, difusión y evolución" de la música ayudando a su "proyección global". Entre sus fines también destaca el de fomentar la igualdad de género y la diversidad cultural, haciendo hincapié en las diferentes identidades y "el empoderamiento de todos los individuos".

Más allá de lo cultural, la fundación de Rosalía, de quien se espera nuevo disco en breve, buscará "brindar asistencia y apoyo a personas en situaciones vulnerables" y llevar a cabo "acciones destinadas a prestar ayuda a personas afectadas por situaciones excepcionales", como catástrofes naturales, pandemias o conflictos armados. Remarca también que su objetivo es colaborar con otras asociaciones que "contribuyan a mejorar la salud y el bienestar, con especial atención a personas en situación de vulnerabilidad", así como desarrollar actividades y acciones presenciales en instituciones penitenciarias. Para terminar, muestra su posición sobre el cambio climático y quiere dar apoyo a proyectos que promuevan "la sostenibilidad ambiental, el uso de energías renovables y la protección de la biodiversidad", tanto de entidades locales como internacionales.

Al frente de la Fundación Rosalía, que se ha constituido con una dotación inicial de 30.000 euros, estará su madre, Maria Pilar Tobella, y como secretaria y vocal constan dos personas que han trabajado entre bambalinas con la artista: Diana Lizalde y Daniela Mariana Treto.