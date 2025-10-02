El universo entero cabe en un cuento de Ray Bradbury

A Ray Bradbury (1920-2012), recuerda Laura Fernández en el prólogo de la monumental y desbordante -en todos los sentidos- antología de cuentos que acaba de poner en circulación Páginas de Espuma, se le clavaban en el cogote las afiladísimas miradas de Poe, Wells y Burroughs mientras se preguntaba cómo diablos pisar la mina y, alehop, conseguir "volar por las propias delicias y desesperanzas". Quien dice volar, claro, dice en realidad escribir, actividad a la que el poeta de la ciencia ficción, el hombre que calcinó distopías, fantaseó con una colonización de Marte sin un gramo de épica y soñó un futuro atiborrado no de máquinas sino de libros y bibliotecas, se entregó con febril denuedo". "A partir de los doce años escribí al menos mil palabras por día", llegó a decir.

Como prueba de vida, el centenar largo de cuentos seleccionados y dispuestos de forma cronológica por Paul Viejo en esta nueva antología que permite descubrir al autor de 'Farenheit 451' paso a paso, siguiendo el rastro de suspense, terror, ciencia ficción, realismo alucinado y marcianos que fue dejando entre 'El viento', de 1943, y 'Un encuentro literario', de 2009. Bradbury en tiempo (casi) real, tal y como lo debieron descubrir, ojipláticos y perplejos, los críos americanos de los años 40. Todo un mundo y varios universos encapsulados en una antología que exhuma al autor 'pulp' de 'Amazing Stories' y 'Weird Tales'; recupera clásicos imperdibles de 'El hombre ilustrado' y 'Crónicas marcianas'; y abre la puerta a una veintena de cuentos que difícilmente se habían podido leer en castellano.

Versión ilustrada de 'The Rocket Man', uno de los cuentos de Bradbury / CEDIDA

El objetivo, o uno de ellos, es acercar al lector español una versión desencadenada de Bradbury. Nada de corsés temáticos ni índices calcados década tras década en antologías de todo el mundo. "Bradbury fue un autor que concibió su obra como una constelación abierta", asegura el editor. "Leerla hoy implica asumir ese movimiento, aceptar que las fronteras entre cuento nuevo y viejo, entre reedición y reelaboración, son tan porosas como lo son, en sus historias, las fronteras entre la infancia y la muerte, entre el sueño y la máquina. Como lo son las distancias entre la Tierra y Marte", añade Viejo, encargado de reducir los más de 450 cuentos que legó el estadounidense, casi 600 contando nuevas versiones y reformulaciones, a un listado final de 115. "Se trata de dar una imagen completa y, al mismo tiempo, el detalle", constata. Por primera vez, además, todo el material lleva la firma de un único traductor, el gaditano y especialista en posmodernos americanos Ce Santiago. "Nunca una sola voz había traducido al Bradbury de 30 años y al de 75", destaca Viejo.

Una rareza de feria entre el terror y el júbilo

El arco temporal de 'Cuentos', de 1943 a 2009, cubre desde disparos primerizos como '¡Bang! ¡Estás muerto!', 'La guadaña' y el sensacional (y precoz) 'La multitud', a las depuraciones líricas y estilísticas de 'Salidas y llegadas' y 'La señorita Appletree y yo' pasando, claro, por ochomiles de popularidad como 'El verano del cohete', 'Ylia', 'Los colonos' y 'Los globos de fuego'.

Un cuento de Bradbury publicado en 'Esquire' / CEDIDA

En todos ellos, como recuerda Rodrigo Fresán, asesor espiritual de la antología, retumba y resuena la voz única de ese "hombre con un niño dentro que lo recuerda todo". Una "rareza de feria" que vivió y escribió siempre "entre el terror y el júbilo" y que creó su propia marca registrada dentro de los confines del género. "Con Bradbury empezaron los cohetes que funcionan mal, lo imperfecto", subraya el argentino. Para Juan Casamayor, editor de Páginas de Espuma, la llegada del autor de 'Las manzanas doradas del sol' al catálogo de la editorial completa y renueva un panteón de clásicos de la narrativa breve en el que destacan Franz Kafka y Henry James. "Somos una pequeña ciudad con dos catedrales: Chéjov y ahora Bradbury", celebra.

"Hacía falta una obra para resituar a Bradbury", insiste Laura Fernández, incondicional de un autor al que las historias le mordían los tobillos y que aseguraba que todos sus libros y cuentos eran infantiles porque estaban escritos "desde la maravilla infantil mantenida toda una vida". Lo de tener un millón de ideas meteóricas y caleidoscópicas sobre naves espaciales, serpientes marinas y marcianos cantores seguro que también ayudó. "Al poco de publicar 'Crónicas marcianas', alguien le sugirió que debería experimentar con el LSD para tener aún más ideas interesantes. Su respuesta fue que lo que él necesitaba era una droga que le hiciese tener solo una idea al mismo tiempo", evoca Fresán.