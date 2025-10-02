La soprano Nadine Sierra volverá al Liceu en 2026

La soprano estadounidense Nadine Sierra y el barítono francés Ludovic Tézier actuarán el 18 de febrero de 2026 en el Gran Teatre del Liceu, en un concierto que sustituirá al que tenía que ofrecer la también soprano estadounidense Renée Fleming, que ha cancelado su gira europea por una operación de rodilla. Las entradas para el concierto de Fleming en el Liceu, previsto para el 12 de diciembre, servirán para la actuación de Sierra y Tézier, tal y como ha anunciado este jueves el Liceu.

Así, el 18 de febrero del 2026, dos de las voces más aclamadas del panorama lírico internacional, Nadine Sierra y Ludovic Tézier, se reencontrarán en el escenario barcelonés para cantar acompañados al piano por Véronique Werklé. Estas dos personalidades artísticas ofrecerán un diálogo vocal de alto voltaje, donde el amor, la tragedia y la fuerza de la ópera se condensarán en una sola noche.

Será un viaje a través de páginas inmortales del repertorio: arias y dúos desde el bel canto hasta Verdi, pasando también por escenas del repertorio francés.

La soprano estadounidense Nadine Sierra cuenta con una carrera fulgurante en los principales escenarios del mundo, desde el Metropolitan de Nueva York hasta la Scala de Milán, y es reconocida por su luminosidad vocal y la ductilidad de su canto. A su lado, el barítono francés Ludovic Tézier, considerado la más grande referencia de su ramo, aportará su timbre poderoso, capaz de infundir autoridad y lirismo con gran naturalidad.