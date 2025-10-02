Un Sabina con magnetismo, melancolía y calor popular en su despedida en Barcelona

Las canciones no se escriben pensando en la última vez que se interpretarán en público, pero así se encontraron las de Sabina este jueves en el Palau Sant Jordi, envueltas en un aura de fundido y recapitulación, allí donde la tonada se funde con la carga de recuerdos de cada receptor. Audiencia tirando a madura, claro, que acudió para tal vez cerrar una puerta de su historial íntimo en un concierto, el de esta gira de despedida, ‘Hola y adiós’, en el que resonó la memoria sentimental de una era, con melancolía y una pizca de celebración por lo vivido.

Comenzamos tarde, 20 minutos, retraso atribuido en megafonía al “colapso circulatorio” causado por la manifestación pro-Flotilla de Gaza. Su canción del año pasado, ‘Un último vals’, puso el pórtico, pero enlatada y con su videoclip, si bien el concierto lo abrió un material moderno, de 2017, como dejando las cosas claras para empezar: “Me duele más la muerte de un amigo que la que a mí me ronda”, cantó Sabina (bombín blanco, taburete) en ‘Lágrimas de mármol’, y en ‘Lo niego todo’ dispensó su enmienda al personaje que los demás han, hemos, visto en él.

El paso del tiempo, los principios y, a partir de ahí, el retrovisor con vistas al principio, o casi, en rescates como ‘Calle Melancolía’, de 1980. “La segunda o tercera canción que escribí”. Recordó el influjo de la ‘nova cançó’ cuando aprendía guitarra, citando ‘L’home del carrer’, de Pi de la Serra; ‘Homenatge a Teresa’, de Ovidi Montllor, y “las maravillosas” ‘Paraules d’amor’, “del Noi de Poble Sec”, figura presente (y aplaudida) en la platea.

Voces arriba y abajo

El recorrido de canciones nos recordó que el canon sabiniano siempre fue abierto y mestizo, expresando carácter más allá del género, con cadencias de son cubano en ‘Y ahora…’, rumba canallesca en ‘19 días y 500 noches’ y algo de rock’n’roll: el más avasallador fue el de ‘Pacto de caballeros’, cantado por Jaime Asúa (ex-Alarma!!!). Sí, Sabina aguantó el tipo con su mala voz de hierro, cuyo desgaste rasposo da en realidad más vida y verdad a ciertas estrofas, pero a medio recital se dio un respiro, cediendo también el micro a una impecable Mara Barros en ‘Camas vacías’ (que se superó si cabe en la copla ‘Y sin embargo te quiero’).

Las voces cantantes ya se observaban también abajo del escenario y en las gradas. “Me encantaría que me ayudaran a cantar los estribillos”, animó, y fue correspondido aún más visiblemente en ‘¿Quién me ha robado el mes de abril?’ y ‘Por el bulevar de los sueños rotos’. Tensión admirativa, y el tiempo suspendido, en ‘Una canción para la Magdalena’, arropada por el piano de Antonio García de Diego. Y unos solemnes ‘Peces de ciudad’ que Sabina comenzó con poco apoyo instrumental y su voz de grava a la intemperie.

El carrusel de las últimas veces fue ya implacable a la hora de revivir la pareja de tonadas rancheras ‘Noches de boda’ / ‘Y nos dieron las diez’. Canto compartido y gestos muy sentidos entre el público, como atando en corto las canciones, en resistencia ante la despedida. Para Sabina también lo era. “Si nos dejáis cantarlas, quedan solo dos canciones, gracias”, apuntó, y entonó ‘Contigo’ y ‘Princesa’. Pero, como él dijo, el concierto de este jueves era el ‘hola’, y el del sábado, el ‘adiós’.