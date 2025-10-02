El Premio Planeta bate el récord con 1.320 manuscritos presentados

La LXXIV edición del Premio Planeta ha alcanzado una participación histórica, con 1.320 obras originales procedentes de todo el mundo, que optan al millón de euros que recibe el ganador y a los 200.000 euros para el finalista. La entrega se celebrará la noche del 15 de octubre en la tradicional cena literaria en Barcelona, que repetirá en el Salón Oval del Museo Nacional de Arte de Cataluña.

Según ha informado la editorial Planeta a través de un comunicado, este ha sido el primer año en que se ha habilitado la posibilidad de enviar los originales a través de un formulario en línea, lo que ha facilitado la presentación de obras. Del total recibido, 33 fueron enviadas por correo postal a la sede de la editorial y 1.287 en formato digital. Según la editorial, esta cifra de participación confirma el interés que despierta este galardón en el ámbito literario de habla hispana.

La procedencia de las novelas recibidas este año es muy diversa, ya que además de España, con 687 obras presentadas (cinco desde Girona), destaca Sudamérica con 378. El resto de originales proviene de Norteamérica (161), Centroamérica (41), Europa (exceptuando España) con 36, Asia (4) y África (2), así como once novelas cuyos autores no han especificado procedencia.

En España, los autores provenían mayoritariamente de Madrid (155), Barcelona (126), Valencia (46), Alicante (36), Sevilla (31), Almería (15), Zaragoza (14), Córdoba (13), Cantabria (12), Toledo (13), Granada (11), Málaga (11) y Santa Cruz de Tenerife (11).

Fuera del territorio español, destacan los 152 originales procedentes de Argentina, 122 de México, 94 de Colombia, 45 de Chile, 32 de Perú y de Estados Unidos.

El jurado del premio está integrado este año por José Manuel Blecua, Juan Eslava Galán, Luz Gabás, Pere Gimferrer, Eva Giner, Carmen Posadas y Belén López, directora de Editorial Planeta y secretaria con voto del jurado.