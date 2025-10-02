El cantante y compositor británico Louis Tomlinson actuará en Barcelona y Madrid en abril de 2026 como parte de su gira 'How did we get here?', informa la promotora Live Nation.

El exmiembro de la banda 'One Direction' actuará el 12 de abril en el Palau Sant Jordi de Barcelona y al día siguiente en el Movistar Arena de Madrid, y las entradas se pondrán a la venta el 10 de octubre, con preventas a partir del 8.

El cantante ha lanzado el single 'Lemonade' y la gira anunciada recorrerá Europa y Norteamérica a partir de marzo de 2026.