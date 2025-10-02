Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Louis Tomlinson actuará en Barcelona y Madrid en abril de 2026

El cantante ha lanzado el single 'Lemonade' y la gira anunciada recorrerá Europa y Norteamérica el año que viene

Cartel de los conciertos de Louis Tomlinson en 2026

Cartel de los conciertos de Louis Tomlinson en 2026 / LIVE NATION

El Periódico

El Periódico

Barcelona
El cantante y compositor británico Louis Tomlinson actuará en Barcelona y Madrid en abril de 2026 como parte de su gira 'How did we get here?', informa la promotora Live Nation.

El exmiembro de la banda 'One Direction' actuará el 12 de abril en el Palau Sant Jordi de Barcelona y al día siguiente en el Movistar Arena de Madrid, y las entradas se pondrán a la venta el 10 de octubre, con preventas a partir del 8.

El cantante ha lanzado el single 'Lemonade' y la gira anunciada recorrerá Europa y Norteamérica a partir de marzo de 2026.

