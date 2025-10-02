Sabina, la hora del último vals en el Palau Sant Jordi del cantautor crápula

Hace dos años casi clavados, un 29 de septiembre, al término del segundo de sendos conciertos en el Palau Sant Jordi (con poca prensa en el lugar), Joaquín Sabina hacía arquear las cejas de todo su equipo, desde los músicos a los directivos de la promotora The Project, cuando deslizó que tal vez aquel fuera su último concierto en Barcelona. En los siguientes días se trató de quitarle hierro, pero no pasaron más de nueve meses hasta cayó el anuncio de la gira ‘Hola y adiós’, que lo trae este jueves y sábado, presumiblemente por última vez, al local de Montjuïc.

Un itinerario que comenzó en enero en ultramar, allí donde el jienense tiene tanto o más público que en España. Sabina ha refunfuñado alguna vez sobre lo poco que se ha hablado aquí de sus triunfos de allá (en comparación con los de su colega Serrat) y, ciertamente, los números impactan: fueron seis noches en el Auditorio Nacional de Ciudad de México (a 10.000 asistentes por tanda) y otras diez en el Movistar Arena de Buenos Aires (a multiplicar por 15.000). Parámetros de estrella pop para un cancionista al que la fama llegó algo tarde: mientras Serrat ya era un ídolo con 24 años, Sabina no alcanzó un estatus semejante hasta los 38, cuando el álbum ‘Hotel, dulce hotel’ (1987) oficializó su marchamo de contador de historias de la vida bohemia, invocando desde la canción titular la soledad del poeta correcaminos y capturando al gran público con tonadas como ‘Así estoy yo sin ti’.

Joaquin Sabina, en un concierto en Buenos Aires el pasado 16 de abril. / Associated Press / LaPresse

Canciones de 13 álbumes

Fue en aquella gira cuando ofreció su "primer concierto importante" en Barcelona (así lo declararía con los años), en la Monumental, la noche del atentado de ETA en Hipercor. En adelante, ya a partir de 1992, tendería a asentarse en el Sant Jordi, donde, solo o con su amigo el ‘nano’, ha llegado a actuar 18 veces.

Así como en la gira anterior, ‘Contra todo pronóstico’, se olfateaba el crepúsculo en una selección de canciones tocada por las pérdidas y el paso del tiempo, en este ‘Hola y adiós’ hay menos hilo narrativo y prima la pura antología, con hasta 13 álbumes citados en su recorrido de cada noche por 20 o 21 piezas. El resumen drástico de un artista que, asegura, nunca se vio llenando grandes recintos, porque su sueño era cantar sus canciones en bares como La Mandrágora. Allí grabó en 1981 su disco con Javier Krahe y Alberto Pérez, con temas como ‘Pongamos que hablo de Madrid’, que luego Antonio Flores popularizaría. De aquellos años solo rescata una pieza en esta gira, ‘Calle Melancolía’, retrato de un Madrid desolador, donde “las chimeneas vierten su vómito de humo”.

Concierto de Joan Manuel Serrat y Joaquin Sabina en el Palau Sant Jordi, en septiembre del 2012. / Josep Garcia

Cantautor con rock’n’roll

Ajeno al mundo de la movida, Sabina sí que formó parte del ovillo de cantautores que se arremolinaban, en tiempos hostiles para el género, en los garitos de Malasaña. Llegó a ser socio (brevemente) de uno de ellos, Elígeme, local de mítica memoria que abrió en 1985 y que acogía los bardos del lugar, como Krahe, Aute, Luis Pastor, Suburbano o Sisa en su fase de Ricardo Solfa. Pero Sabina tenía su propio rumbo. Filtraba la excitación del rock’n’roll y le seducía la idea del concierto-fiesta, de plaza mayor de pueblo, influido por el estilo de la Orquesta Mondragón, tal como observaba el ya desaparecido trovador aragonés Joaquín Carbonell en la recomendable biografía ‘Pongamos que hablo de Joaquín’.

Pero el álbum más citado en esta última gira es ‘19 días y 500 noches’ (1999), el disco en el que Alejo Stivel capturó su voz sin maquillajes, castigada por la vida tanto como sus canciones, y moduló su sonoridad, el cliché pop-rock, a la vez que el espectro estilístico recogía el influjo de la rumba, la ranchera, el guiño tanguero. Tuvo algo de correctivo a lo Rick Rubin con Johnny Cash, cinco años antes: un Sabina más cercano al oído, con más crudeza y texturas orgánicas, afianzándolo como trovador popular y dando empaque a su perfil de crápula. Fue entonces cuando cambió de mánager: de Paco Lucena a José Emilio Navarro, ‘Berry’, el de Serrat.

Joaquín Sabina, el 14 de septiembre del 2000 en el Palau Sant Jordi. / Joan Cortadellas

Revuelos políticos

Compositor obsesivamente minucioso, que da un disco por terminado solo cuando no le queda otro remedio, a Sabina no le ha temblado el pulso a la hora de abortar los planes de la industria: la gira trasatlántica con Fito Páez, que se cargó de repente por desavenencias con el argentino; el plan de integrarlo en la caravana de ‘El gusto es nuestro’, con Serrat y Víctor y Ana, cuya plaza acabó ocupando Miguel Ríos. Como figura pública, a menudo ha sido noticia por aspectos extramusicales, desde sus dolencias e inseguridades (infarto cerebral isquémico, problemas digestivos, caídas, depresión, pánico escénico) hasta su evolución política.

Qué decir del alboroto, bastante intenso en Catalunya, cuando cedió su letra del Himno de España a Ciudadanos en la campaña de 2012, y de su confesión de sentirse menos de izquierdas con los años, visto el “fracaso feroz” del comunismo. Ruido de fondo que se aleja en esta hora de la despedida escénica, en un tiempo en que la generación troncal de los cantautores tiende a desintegrarse: lo dejaron Llach, Raimon y Serrat, y nos dejaron Chavela, Aute, Krahe, Milanés, y este martes, Pablo Guerrero. Pero, tras lanzar tres canciones aisladas desde 2022 (la más cercana es 'Un último vals'), Sabina dice que un álbum, un punto final, está todavía en camino, y habrá que creerle.