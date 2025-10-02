El festival de Pedralbes seguirá siendo Les Nits de Barcelona: Clipper's vuelve a ganar el concurso público

El festival veraniego de música que se celebra en los jardines del Palau de Pedralbes seguirá siendo Les Nits de Barcelona. Clipper's Live S.L., empresa dirigida por Juli Guiu, ha vuelto a ganar el concurso público de la Generalitat y organizará las tres próximas ediciones de la muestra en el noble enclave barcelonés. La promotora, que ya ganó en 2023 la licitación, ha obtenido la puntuación más alta en la parte artística (39,28) y también en la económica, pues ha presentado la oferta más elevada para ocupar los Jardins de Pedralbes durante un período de 45 días (del 15 de junio al 29 de julio) de 2026, 2027 y 2028 para celebrar un certamen musical.

La empresa ha elevedado sustancialmente el cánon mínimo que pedía la Generalitat, propietaria del espacio, por el trienio (838.750 euros más impuestos) y pagará en total 1.300.000 euros. Cabe señalar que en la anterior convocatoria la oferta más elevada fue también de la promotra de Juli Guiu (empatada con Doctor Music, que esta vez no se ha presentado) y fue de un millón de euros. Entonces, la cantidad mínima que reclamaba la Generalitat por los tres años era de 458.055 euros.

De este modo, Clipper's, que ha rechazado por ahora hacer valoraciones sobre el resultado del concurso hasta que no se finalicen todos los trámites y la adjudicación sea oficial, se ha impuesto a otras tres empresas con mucho músculo en el sector como son Barcelona Events Musicals, organizadora del festival Cruïlla, The Project, responsable del Festival de Jazz o de Porta Ferrada, plaza ahora también en disputa, y recientemente integrada en la multinacional Warner, o Proactiv Entertainment, empresa con participación mayoritaria de Sony Music.

De este modo, Les Nits de Barcelona, marca comercial del festival inaugurado hace tres años, tendrá continuidad después de que Clipper's tomara el relevo en 2023 de la creadora de la muestra original (Festival Jardins de Pedralbes, cuya primera eidicón fue en 2013), Concert Studio.