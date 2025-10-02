El director catalán Jaume Claret Muxart debuta en el largometraje con una admirable película sobre los anhelos y dolores de la adolescencia

'Extrany riu' Director:Jaume Claret Muxart. Reparto: Jan Monter, Nausicaa Bonnín, Jordi Oriol, Roc Colell, Bernat Solé y Francesco Wenz. Estreno: 3/10/25 Puntuación: * * * *

Hay algo esencial en 'Estrany riu' que la sitúa en un lugar distinto, admirable y esperanzador: un pensamiento de las imágenes. En un momento en el que el cine (y específicamente nuestro cine) está secuestrado por la narrativa, raptado por el relato, Jaume Claret Muxart debuta en el largo con una película que nos recuerda algo obvio que parecemos empeñados en olvidar: las imágenes (sus movimientos, su luz, sus colores, su manera de arropar los cuerpos) también pueden estar atravesadas por las historias y por las emociones de los personajes.

A lo largo de un verano en bicicleta con su familia, a orillas del Danubio, el adolescente protagonista de 'Estrany riu' (Jan Monter) descubre el amor y el desamor, la convivencia en un mismo cuerpo, el suyo, de dos edades distintas, el deseo y una revelación siempre dolorosa: que un día tus padres dejan de ser sólo tus padres para convertirse en personas complejas y, a menudo, con heridas. El director podría haberse aferrado a los códigos más convencionales del drama de aprendizaje, apuntalando verbal y sentimentalmente todos esos temas. Pero, en lugar de eso, encuentra la manera de que las imágenes estivales de 'Estrany riu', en calma pero misteriosas, serenas pero en conflicto, expresen con contundencia y belleza el interior de un adolescente en uno de los veranos de su vida. Otro elemento interesantísimo de 'Estrany riu' es una cualidad espectral liberada de los tropos del cine fantástico; la fantasmagoría de sus imágenes brota de un lugar más abstracto y, sin duda, más íntimo.