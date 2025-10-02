La Casa Batlló abre por primera vez su segunda planta y la convierte en galería de arte contemporáneo

Tras culminar el pasado mes de junio la restauración de su fachada posterior y recuperar la paleta cromática de Gaudí, la Casa Batlló sigue reivindicándose como "faro cultural local y global" con la apertura, a partir de enero de 2026, de un nuevo espacio expositivo dedicado al arte contemporáneo. En palabras de Gary Gautier, director general de Casa Batlló, "abrir este espacio en el centenario de la muerte de Gaudí y en el marco de Barcelona como Capital Mundial de la Arquitectura representa un hito destacado para la ciudad que enriquece su paisaje cultural".

El nuevo espacio, de 230 metros cuadrados, se ubicará en la segunda planta del histórico edificio, zona ocupada históricamente por apartamentos residenciales y utilizada como taller de conservación y mantenimiento que se abrirá por primera vez al público. La exposición inaugural estará a cargo de United Visual Artists, colectivo artístico con sede en Londres fundado por Matt Clark que traerá a Barcelona 'Beyond the Façade', exploración de los múltiples ciclos de la vida a través de la luz y el movimiento.

Poco después, United Visual Artists presentará una ambiciosa obra de 'projection mapping' en la icónica fachada de la Casa Batlló. Estas iniciativas se enmarcan en Casa Batlló Contemporary, un programa que invita a artistas a colaborar con el monumento para repensar y reinterpretar el legado de Gaudí, coincidiendo en 2026 con el centenario de la muerte del arquitecto.

Según María Bernat, directora de Casa Batlló Contemporary, la iniciativa “busca fomentar un diálogo entre pasado y futuro, situando el legado de Antoni Gaudí en un marco contemporáneo. A través del arte y la arquitectura, explora su visión radical desde el pensamiento actual, manteniéndose fiel a su espíritu innovador y disruptivo, en conexión con el dinamismo de la escena artística de la Barcelona de hoy".

El nuevo espacio abrirá puertas en enero de 2026 / CEDIDA

Para acondicionar la segunda planta de la Casa Batlló como galería de arte, el despacho de arquitectura Mesura ha restaurado el espacio "preservando cuidadosamente los elementos originales que se mantenían, principalmente carpinterías y vidrieras, y reinterpretándolo como un punto de encuentro entre la memoria arquitectónica y la creación artística contemporánea. El elemento más innovador es un techo metálico curvo, serigrafiado con ondas concéntricas que evocan la caída de una gota de agua en un lago en calma.

El espacio acogerá dos exposiciones de arte contemporáneo al año, consolidándose como un nuevo polo cultural en Barcelona. El acceso podrá realizarse dentro de la visita cultural de Casa Batlló o mediante una entrada independiente.