Dos canciones en el Centro Social Trinidad: así fue el debut de Sabina en Barcelona hace medio siglo

Ahora que Joaquín Sabina se despide del público barcelonés con dos conciertos en el Palau Sant Jordi, parece buen momento para recordar la poco explicada historia de la primera actuación que el cantautor de Úbeda ofreció en España después de pasar un largo periodo de exilio (o de vagabundeo juvenil, si prefieren) en Londres. Fue un breve recital de apenas un par de canciones y tuvo lugar precisamente en la capital catalana. En Nou Barris. En lo que entonces se llamaba el Centro Social Trinidad. El 10 de julio de 1976. Ahí, podría decirse, empezó todo.

"Si no es por Jesús Vicente Aguirre, yo no sería cantante", ha comentado Sabina en más de una ocasión. El riojano Jesús Vicente Aguirre era la mitad de Carmen y Jesús, un dúo de folk y canción social formado en 1970 junto a su compañera, Carmen Medrano (más adelante se convertirían en trío con la incorporación de Iñaki Ramos). La militancia antifranquista de la pareja y la creciente politización de su repertorio llevó en 1974 a Carmen y Jesús a abandonar España, refugiarse en París y recorrer Europa ofreciendo recitales para un público formado por emigrantes y exiliados. En una de sus visitas a Londres conocieron a un joven jienense que escribía sus propias canciones y se ganaba la vida cantando en el metro y en bares y restaurantes. Era Joaquín Ramón Martínez Sabina. Se hicieron muy amigos. "Ya entonces le reconocíamos cierta genialidad -ha señalado Aguirre-. Aquel chico tenía un don".

Carmen Medrano, Jesús Vicente Aguirre (centro) e Iñaki Ramos, en 1977 / EPC

Dice la leyenda que Sabina se había exiliado en Londres después de participar en 1970 en el lanzamiento de un cóctel molotov contra una sucursal del Banco de Bilbao en Granada, ciudad en la que cursaba estudios de Filología Románica. Con el tiempo, el propio cantante, hijo de un comisario de policía, ha diluido su papel en aquella acción (reivindicada como gesto de protesta por el Proceso de Burgos) y ha admitido que su huida, llevada a cabo con un pasaporte prestado, se debió en buena parte al anhelo juvenil de aventuras y al afán por eludir el inminente servicio militar. La estancia de Sabina en la capital inglesa se alargó durante casi siete años.

De cantautor a guitarrista

Una vez que consiguió tener los papeles en regla, con Franco ya fuera de escena, Joaquín Sabina volvió a España en autobús el 8 de julio de 1976 en compañía de su novia de entonces, Lucía. En la Estació del Nord de Barcelona les esperaban Carmen y Jesús, que también habían regresado cuatro meses antes y se habían instalado en Castelldefels. Solo dos días después, el dúo riojano tenía una actuación en el Centro Social Trinidad, en el barrio de la Trinitat Nova, y propuso a su amigo sumarse al recital. El problema era que Sabina no había solicitado al Gobierno Civil la autorización para cantar sus canciones, trámite preceptivo en aquellos días, por lo que fue incluido en el cartel del concierto como guitarrista (el plantel de músicos acompañantes se completaba con el teclista Jordi Vilaprinyó, fundador del grupo de rock progresivo Gòtic y hoy reputado concertista de piano).

La fortuna se alió en aquella ocasión con el de Úbeda, porque el funcionario policial encargado de garantizar que nada se saliera del guion previamente aprobado decidió marcharse del local después de anunciar que volvería al cabo de una hora y media. De este modo, Sabina pudo aprovechar el entreacto para interpretar dos composiciones propias (según recuerda Jesús Aguirre, una de ellas fue 'Mi vecino de arriba', que en 1978 ocupó la cara A del primer 'single' de Sabina y que no está precisamente entre sus momentos más felices como letrista).

Cuando regresó el funcionario, los músicos y el público estaban cantando con fervor militante el tema de despedida: 'L’estaca', de Lluís Llach, nada menos. Al acabar, el policía se acercó a los acoquinados artistas, les felicitó por la actuación y le regaló una flor a Carmen. Tras aquella primera aparición en un escenario, Jesús Vicente Aguirre facilitó a Sabina una lista de contactos para que pudiera dar sus primeros pasos en solitario en España. Carmen Medrano murió en 1979, a los 29 años, a causa de una peritonitis y más de 10.000 personas se reunieron en la plaza de toros de Logroño para brindarle un homenaje póstumo. Sobre el escenario, junto a cantautores consolidados como Elisa Serna, José Antonio Labordeta, Imanol y Chema Purón, Joaquín Sabina lloraba su pena mientras su carrera estaba a punto de despegar.