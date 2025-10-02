El Ayuntamiento de Sijena pide a la jueza que aperciba al ministro Urtasun por "posible obstaculización" del litigio

El Ayuntamiento de Villanueva de Sijena ha presentado este jueves un escrito ante la jueza de Huesca encargada de la ejecución de la sentencia que ordena devolver las pinturas murales del Monasterio de Sijena para que aperciba al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, por incurrir en un delito de usurpación de funciones judiciales si sus técnicos trabajan en el proceso de devolución.

El abogado del ayuntamiento, Jorge Español, fundamenta su petición en unas recientes declaraciones del propio ministro en las que afirmaba que ahora es "el tiempo de dejar trabajar a los técnicos", y en diversas informaciones no desmentidas por el ministerio que informan de su participación o intervención en el proceso a través del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE).

En su escrito, al que ha tenido acceso EFE, Español deja entrever una "posible obstaculización" al cumplimiento de la sentencia por parte del Ministerio de Cultura y del IPCE y recuerda que el propio ministerio no recurrió la sentencia de primera instancia que le absolvió de no haber impedido el traslado ilegal de las obras.

El letrado argumenta a este respecto que al no apelar la sentencia, el Ministerio de Cultura carece de legitimidad para tener algún tipo de intervención en su ejecución, "ni siquiera en lo que se refiere al traslado de las pinturas murales al Monasterio de Sijena".

Considera que ante las informaciones "confirmadas" en relación a la colaboración del Ministerio de Cultura con el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) con la supuesta finalidad de impedir el proceso de ejecución, "conviene apercibir al señor ministro de que puede incurrir en un presunto delito de usurpación de atribuciones judiciales si con esos informes pretendiese burlar el cumplimiento de la sentencia".

Un delito, añade el letrado, que podría suponer penas de seis meses a un año de prisión, multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.

A su juicio, el cumplimiento de la presente sentencia "no puede ser obstaculizado mediante informes o intervenciones contrarios a su natural cumplimiento por parte del Ministerio ni del órgano de él dependiente, el ICPE, pues es el poder judicial quien debe requerir en todo caso la colaboración de estos, pero no para dejar de cumplir el fallo dictado, sino para darle efectivo cumplimiento".

Por esta razón, el abogado pide a la magistrada que aperciba, con carácter de urgencia, tanto al ministro como al IPCE para que se abstengan de intervenir en el proceso "evacuando informes sobre las pinturas murales de Sijena o interviniendo de otro modo en el mismo".

Cronograma

Por otra parte, tanto la representación aragonesa en el litigio, Gobierno aragonés y Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, como la catalana, MNAC, están a la espera de que la jueza de a conocer un cronograma que ponga fecha definitiva al proceso de devolución.

La representación del MNAC presentó un cronograma alternativo al aportado inicialmente por el Gobierno aragonés que elevaba de 7 meses a 1 año y 6 meses el plazo necesario para completar el traslado.

El Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, siguiendo la diligencia de ordenación dictada entonces por la magistrada, que daba a las partes demandantes un plazo de diez días para alegar al nuevo cronograma, presentó un escrito para reclamar la opción de acceder con sus técnicos al MNAC para estudiar la situación de las pinturas y de interrogar a los responsables del centro sobre su conservación.

Por su parte, fuentes del Gobierno aragonés han confirmado a EFE que no se han presentado alegaciones a la diligencia de la jueza, a la que ha tenido acceso EFE y en cuyo punto séptimo asegura textualmente en relación al cronograma aportado por el MNAC: "dese traslado a las partes por plazo de diez días para alegaciones".