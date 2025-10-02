Estreno de cine
'Adorable', un extraordinario retrato de una mujer escindida
‘Adorable’ (2024)
Dirección: Lilja Ingolfdottir
Intérpretes: Helga Guren, Oddgeir Thune, Heidi Gjermundsen
Estreno: 3/10/2025
Puntuación: * * * *
La extraordinaria producción noruega ‘Adorable’ es un afinado y afilado retrato de una mujer que a veces no puede contener su ira, lo que la lleva a situaciones límite con su pareja y sus cuatro hijos, dos de ellos fruto de una relación anterior. Produce Thomas Robsahm, quien estuvo detrás de una de las películas más importantes del cine noruego y del europeo de hace unos años, ‘La peor persona del mundo’, de Joachim Trier.
La debutante Lilja Ingolfdottir no tiene aún el temple dramático de Trier, pero su ópera primera es apabullante. Beneficiada de una no menos extraordinaria interpretación de Helga Guren, muestra a una mujer decidida que en las primeras escenas se fija en un hombre y no ceja hasta estar con él. Siete años después las cosas son distintas. Ella debe aprender a gestionar su ira, pero no sabe cómo hacerlo. La secuencia –muy ‘bergmaniana’– con la sicóloga, en la que visualiza situaciones del pasado que le permiten descubrir cómo es en realidad, es fundamental para el engranaje de este relato que pasa por tensiones, reconciliaciones breves y una ruptura que solo ella no quería, o no podía ver. El proceso es doloroso, pero la directora, con la complicidad de su actriz, adopta una postura que, sin desdramatizar, aporta un realismo seco que funciona con inusual precisión.
Suscríbete para seguir leyendo
- Iván Rojo, primer expulsado de 'OT 2025', tras la polémica: 'Si ha habido alguna manera de expresarme que haya podido herir a alguien, me disculpo
- Lluvia de críticas a 'Bestial', el nuevo programa de Bibiana Ballbè en TV3
- El comité de empresa de TV3 denuncia 'censura' por un documental de 'Sense ficció
- Dwayne Johnson: “Tengo buen aspecto, pero por dentro sufro mucho”
- Rosa Romà, sobre la polémica de 'Bestial', el nuevo programa de Bibiana Ballbè en TV3: 'Con los contenidos audiovisuales, a veces acertamos y otras veces no
- Estopa ilumina el clímax de la Mercè con su piromusical de rumba y heavy metal y el estreno de ‘Camila’, que “sempre anava loca”
- Las 10 series que no te puedes perder este octubre
- Dos canciones en el Centro Social Trinidad: así fue el debut de Sabina en Barcelona hace medio siglo