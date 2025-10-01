Ximena Sariñana, cantautora pop mexicana, contra el edadismo: “Voy a cumplir 40 y tengo mucho por explorar”

La historia de Katia y Maurice Krafft, vulcanólogos franceses que en 1991 perecieron al quedar atrapados en la erupción del monte Unzen, en Japón, plasmada en el documental ‘Fire of love’, inspiró a Ximena Sariñana a la hora de componer su nuevo álbum, ‘Existencia kamikaze’, que saldrá el 6 de noviembre. El título alude al compromiso integral y apasionado con una causa hasta las últimas consecuencias, aunque eso pueda costarte la vida. “Una metáfora muy hermosa que nos habla de la vida como un acto emocional”, apunta la cantante y compositora, que es una de las voces más destacadas e influyentes de la órbita pop mexicana contemporánea.

Sariñana cierra este jueves el ciclo Iberoexperia Sessions en la sala Paral·lel 62, con su grupo de cuatro músicos y la canaria Marilia Monzón como invitada, concierto al que seguirá el ‘dj aftershow’ de Guacamayo Tropical. Mostrará estas nuevas canciones de las que ha querido ir dando sucesivos avances a lo largo del último año: sendos epés, ‘Ojos diamante’ y ‘Rompe’, a los que este viernes se sumará un tercero, ‘Las cosas simples’. A esas 12 canciones se sumarán seis más en ‘Existencia kamikaze’. “Cada epé representa una etapa emocional”, explica esta artista nacida en Guadalajara y crecida en la Ciudad de México. “Va del frío electrónico a la explosión del cambio, y de ahí a la melancolía y la introspección que viene después de haber vivido una transformación”.

Ximena Sariñana presenta su nuevo álbum, ‘Existencia kamikaze’, que saldrá el 6 de noviembre. / Daniel Patlán

Antes de ser madre

Todo ello tiene que ver con cambios personales y, en particular, con el episodio de la maternidad, que vivió por duplicado (Franca tiene ahora siete años y Julián “está a punto de cumplir cinco”) y que condicionó la naturaleza de su álbum anterior, ‘Amor adolescente’ (2021). “En aquel momento no llegué a parar, pero las canciones las compuse con muchas mujeres que me ayudaron”, apunta. “Ahora, en este disco vuelve a haber más temas míos y es una reconexión con la Ximena que era yo antes de convertirme en madre”.

Ese ritmo editorial, un epé cada medio año y diversos ‘singles’ extraídos, no parece generarle ansiedad. Viene de una época “muy prolífica” y dice haberse “aprovechado” de la “avidez” general “por escuchar cosas nuevas”. Cuidar plataformas y redes, y “tener que hacer videoclips, ‘visualizers’ y TikToks para cada cosa, puede llegar a ser cansado”, desliza, pero a su vez el paradigma actual “da independencia”, estima. “Tú tienes el control y vender tu música depende de ti”. El nuevo álbum es el primero que lanza sin una ‘major’ detrás, dejando atrás su largo vínculo con Warner. “Yo no tuve la experiencia cliché de que me dijeran qué música tenía que hacer, todo lo contrario, pero ahora sí que estoy en un lugar de responsabilizarme más y ver dónde pongo las cartas”.

David Byrne como referente

Su noción de pop es abierta y cambiante, y abarca trazos electrónicos, texturas rock y sonoridades acústicas, todo ello perceptible en el nuevo material. “Llevo experimentando con géneros desde los principios de mi carrera. He admirado a artistas como Björk, David Bowie o Radiohead, de quienes me gusta ese ir y venir entre géneros y su sentido de la exploración”, cavila Ximena Sariñana, entusiasta de “los artistas que no se quedan donde están”. En ‘¿Dónde bailarán las niñas?’ (2019) llegó a meterse en las músicas urbanas y a flirtear con el reguetón. “Satanizar un género completo siempre me ha parecido un poco ridículo”.

Ve a David Byrne como un referente de inquietud creativa que va más allá de la edad. “Ya está en los setenta y siempre está en la vanguardia, algo que normalmente se atribuye a la juventud”, observa, discutiendo la tendencia del edadismo. Ella está a punto de cumplir 40, el mes que viene. “Cuando ya tienes una familia y llegas a cierta madurez, parece que para ti se acabó la aventura, el experimentar, o que debes encajar en el molde de lo que se espera de ti por tu edad y tus circunstancias. Yo siento que todavía tengo mucho por explorar”.

Cultura de la violencia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la citó en términos elogiosos hace unos meses, junto a Natalia Lafourcade, Julieta Venegas y Lila Downs, por su contribución a “desarraigar la cultura de la violencia”. Sus palabras la hicieron sentir “muy honrada”, si bien no cree que la música urbana, hoy señalada por enaltecer el mundo ‘narco’, deba estar en el punto de mira, porque “simplemente es el reflejo de la situación del país”. A su juicio, artistas como Peso Pluma o Natanael Cano “cantan sobre lo que ocurre”, y pretender suspender conciertos en espacios públicos, sufragados por la administración, “es como tapar el sol con un dedo”.