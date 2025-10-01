WIMEN Festival apuesta por un cartel 100% femenino: "Es una manera de reivindicar que se pueden hacer las cosas diferente"

El WIMEN Festival nació tras ver la dificultad de "programar mujeres en la industria musical", explica Andrea Marchena, responsable de comunicación del ciclo de conciertos que llenará Barcelona de talento femenino entre el 2 y el 26 de octubre, con 37 artistas nacionales e internacionales. Con un cartel donde todas las protagonistas son mujeres, el festival de música surgió como un "reclamo a la industria", incluso, como una "reivindicación" o una forma de decir que "hay maneras de hacer las cosas diferentes" y acabar con "ese discurso, que a veces está muy instaurado en la industria musical, de que no se programan mujeres porque no hay, porque no se puede o porque no se venden entradas", manifiesta Marchena.

El festival parte de un diagnóstico claro: solo un 20% de las cabezas de cartel y un 13,5% de los grupos que actúan en los festivales del Estado están formados por mujeres. "Si nosotros estamos haciendo un festival con el 100% de mujeres 'headliners', significa que también se puede hacer un festival de otros formatos con un 40, 50 o 60% de artistas femeninas", reclama.

Diversidad de estilos

La filosofía del festival también se basa en la propia diversidad desde la música y los diferentes estilos y culturas en un espacio de conexión entre mujeres. En los conciertos se podrá escuchar desde música clásica hasta flamenco y géneros urbanos. El festival abrirá este jueves de la mano de Clara Peya y María José Llergo, y contará con actuaciones de artistas de renombre como Mala Rodríguez, Buika, Ana Tijoux, Yemi Alade, Mayte Martín, Tribade, Anni B Sweet y Sofía Gabanna, entre otras. "La mayoría de conciertos combinan esta diversidad entre mujeres referentes en su género o pioneras, como Mala Rodríguez en el rap, Llergo con el flamenco o Alba Ventura como una de las mejores pianistas de España, con otras que son artistas más emergentes", valora Marchena.

WIMEN programa, por ejemplo, durante la misma jornada, a Buika y a Lala Tamar, una joven artista del groove árabe-marroquí. "Es esa dualidad entre artistas totalmente consolidadas con otras más emergentes con un estilo mucho más concreto. El concierto de Buika puede arrastrar al público a conocer nuevos estilos y géneros", resalta la responsable de comunicación. El festival buscaba respetar que cada artista tuviera su propio espacio y fecha. "No queríamos crear un nuevo producto, como un macrofestival en un único espacio, sino generar este tejido cultural en las propias salas que programan", destaca Marchena. Los conciertos están programados en espacios emblemáticos de la ciudad como el Sant Jordi Club, el Auditori, La Paloma y el teatro Coliseum, entre otros.

Una comunidad de mujeres

"Estamos recibiendo muy buen 'feedback' de las artistas que tienen mucha ilusión por notar esa sensación de comunidad y pertenencia que se necesitaba, no tanto para que sea el punto de partida para que cambien las cosas, porque al final somos un granito de arena, pero sí como una forma de reivindicar que se pueden hacer de manera diferente", concluye Marchena.

El festival no se limita a la programación musical, sino que también será un espacio de encuentro, reflexión y formación, con propuestas como el programa de radio en vivo de 'Músiques empoderades', de Catalunya Música, una jornada formativa junto a Digital Fems, que unirá tecnología y feminismo, el pódcast en directo de Ana Polo y un ciclo de conversaciones y encuentros con artistas, que ofrecerá nuevas perspectivas sobre el papel de las mujeres en la música y la cultura.