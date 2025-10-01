Las entidades sociales de Roba Amiga alertan de la situación "crítica" de la recogida textil en Catalunya

La cooperativa Roba Amiga, proyecto referente en Catalunya en la recogida textil, de la que Formació i Treball es miembro portavoz, ha hecho público un comunicado con una carta abierta a la ciudadanía sobre la "situación crítica" que atraviesa actualmente la recogida y gestión del textil postconsumo.

Según el escrito, "esta crisis pone en riesgo la sostenibilidad ambiental y la inclusión social" que dicho organismo impulsa desde hace décadas, creando puestos de trabajo para personas en situación de vulnerabilidad y ofreciendo una alternativa real a la sobreproducción textil.

Tormenta perfecta

"Lo que hasta ahora había sido un modelo de éxito -basado en la reutilización, el reciclaje y la creación de puestos de trabajo para personas en situación de vulnerabilidad- se ve hoy amenazado por una tormenta perfecta: exceso de ropa en el mercado, caída de precios, costes crecientes y retrasos normativos", reza el texto.

Según las entidades, en toda Europa los operadores sociales del textil viven un colapso sin precedentes. La moda ultrarrápida ha inundado el mercado con prendas de baja calidad, difíciles de reutilizar y prácticamente imposibles de reciclar. A ello se suma la saturación de los almacenes, los precios de exportación en mínimos históricos y un encarecimiento del transporte que ahoga aún más a las entidades sociales.

Al borde del parón

"Si no hay un cambio inmediato, nos veremos obligados a reducir o detener servicios que hasta ahora garantizaban una gestión sostenible de la ropa y daban empleo a cientos de personas vulnerables", alertan desde Roba Amiga.

El modelo actual corre el riesgo de desaparecer, a pesar de que durante años ha sido reconocido como una buena práctica en economía circular e inclusión social. Las entidades recuerdan que solo en Catalunya gestionan miles de contenedores y dan una segunda vida a toneladas de ropa cada año, con un impacto ambiental y social incuestionable.

¿Qué reclaman las entidades?

Roba Amiga pide a los gobiernos y ayuntamientos un compromiso real e inmediato: a corto plazo, una financiación justa para cubrir los costes reales del servicio, contratos públicos reservados a entidades sociales, inversiones en infraestructuras de reciclaje y normativas firmes que obliguen a los grandes productores textiles a hacerse responsables del final de vida de sus productos, con especial énfasis en la aplicación de la responsabilidad ampliada de los productores textiles que debía ser obligatoria a partir de abril de 2025, tal como estipula la ley 7/2022 de gestión de residuos y suelos contaminados, pero que todavía no se ha puesto en marcha debido a un retraso legislativo que está hundiendo al sector.

¿Y el papel de la ciudadanía?

Más allá de las instituciones, las entidades recuerdan que la ciudadanía juega un papel fundamental: reducir el consumo innecesario, apostar por la reutilización y depositar la ropa en los contenedores naranjas de Roba Amiga. "Cuando la ropa renace, renace también la esperanza de muchas personas", afirman desde la cooperativa.