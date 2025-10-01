Roser López Espinosa abre temporada en el Mercat con una fábula de esperanza y comunidad

La destacada coreógrafa Roser López Espinosa inaugura la nueva temporada del Mercat de les Flors con una mirada positiva a la vida. En estos días de guerras, crisis y desastres naturales ella prefiere mirar hacia otro lado y hacernos ver todo aquello que nuestra especie puede hacer junta cuando se une por una causa común, respetándose los unos a los otros. ‘Faula’ es una pieza de gran formato. Se estrena este jueves en el Mercat, donde recalará hasta el 12 de octubre. “Esta pieza quiere demostrar todo aquello de extraordinario que tiene el ser humano empezando por nuestra capacidad para fabular, una palabra que está en la base de otra palabra, fabuloso, que usamos para referirnos a algo magnífico”, señala la creadora. “Desde la prehistoria los humanos evocamos e invocamos historias y no solo imaginamos cosas a nivel individual sino que perseguimos y compartimos sueños comunes”.

Algo de esa idea ya estaba en 'L'estol', estrenada en el Mercat en 2021, que se ha convertido en obra de repertorio del Scottish Dance Theater.

La comunidad está en el centro de esta pieza, una comunidad que se nutre de las individualidades y diferencias entre todos sus componentes.Al igual que hace ella con su conjunto, que combina y potencia los diferentes tipos de intérpretes que trabajan en este proyecto. ‘Faula’ está interpretada por ocho bailarines, la mitad de los cuales son colaboradores habituales de la coreógrafa. Todos ellos proceden de terrenos diferentes y son muy versátiles. Tanto danzan y pisan el linóleo como fabrican de la nada impresionantes formas humanas orgánicas, con entidad propia. El imaginario colectivo y el otro que cada uno lleva dentro se combinan en ‘Faula’. “Juntos podemos alcanzar cosas que no haríamos solos”, destaca la creadora ha compuesto esta pieza como si intentara hacer un puzzle con cuerpos entrelazados. “Son cuerpos diferentes, con trayectorias distintas y su propia singularidad. ¿Cómo lograr que vayan juntos?. "A veces los cuerpos colectivos parecen imposibles pero cuando logras que avancen juntos, sumando y sin caer en la homogeneización, el potencial es enorme”.

Sus bailarines, que vienen del hip hop y las danzas urbanas y de la danza contemporánea, entre otros, no tienen miedo a volar por los aires, experimentar y explorar formas nuevas a partir de “cuerpos que se entrelazan, ejercicios acrobáticos y la interconexión entre todos”.

'Faula' girará por ocho localidades catalanas y recalará en el Festival Temporada Alta durante la Semana de programadores para conectar con el mercado internacional que López Espinosa, formada en Amsterdam y Viena, conoce bien.

“Encontrémonos, invoquemos y celebremos nuestra capacidad para imaginar y fabular” . Esta es la invitación de esta coreógrafa que en este espectáculo ha vuelto a trabajar con colaboradores habituales como Katarina Pejovic (dramaturgia), Mark Drillich en la música y BCube (espacio escénico e iluminación). Las dos dimensiones con las que ha trabajado, el imaginario colectivo y el individual, se reflejan con dos tipos de música diferentes que se combinan en la partitura. Por un lado está el potente sonido con elementos de rock con guitarras eléctricas y, por otro, un sonido delicado y atmosférico.

“Conozco bien la obra de Roser. Su mirada sobre la fábula es muy interesante en el panorama actual “, ha destacado en la presentación del espectáculo la nueva directora del Mercat de les Flors que próximamente desvelará su plan de acción para los próximos cuatro años.

Leonor Leal, otro flamenco

El primer fin de semana de la temporada del Mercat de les Flors contará también con 'De voz, de cuerpo' una propuesta documental de flamenco contemporáneo de Leonor Leal donde el baile se mezcla con la reflexión y la historia reciente. En ella la intérprete dialoga con grandes bailaoras y consigo misma. También baila. El espectáculo parte de una serie de entrevistas con señoras del flamenco que ahora tienen entre 60 y 70 años. El origen del espectáculo, que se verá en la Sala Ovidi Montllor del 3 al 5 de octubre, parte su anterior trabajo, 'El lenguaje de las líneas', (conferencia bailada)'.