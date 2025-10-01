CCMA
Rosa Romà asegura que las marcas TV3 y Catalunya Ràdio "están más vivas que nunca" y que no desaparecerán
La presidenta de la CCMA, Rosa Romà, ha defendido con firmeza la vigencia y la fuerza de las marcas TV3 y Catalunya Ràdio, asegurando que "están más vivas y tienen más valor que nunca" y que no desaparecerán. En una entrevista en 'El matí de Catalunya Ràdio', Romà ha respondido a las críticas sobre una posible "españolización" de los medios públicos catalanes, y ha subrayado que lo que se está haciendo es contenido de calidad en catalán que conecta con el público, citando nombres como Helena Melero, Ricard Ustrell o Laura Escanes para ejemplificar que no representan ninguna línea de españolización.
En cuanto al proyecto 3CatInfo, lanzado hace dos semanas e integrador de la antigua marca 3/24, Romà ha destacado que ya registra mejores datos de audiencia que antes y que forma parte de una estrategia gestada durante dos años para adaptarse a los nuevos hábitos de consumo informativo. Ha reconocido, no obstante, que el proyecto aún está en fase de crecimiento y ajustes, como ya ha sucedido con la sección del tiempo.
Sobre las críticas de Junts, que acusan al Govern y al PSC de querer "desnacionalizar" TV3 y reclaman un cambio de rumbo urgente, Romà ha remarcado que no entra en política y que su mandato responde al apoyo de dos terceras partes del Parlament. Ha insistido en que la CCMA está produciendo más contenido audiovisual en catalán que hace tres años y llegando a nuevos públicos.
Finalmente, preguntada por la polémica en torno al programa 'Bestial' de Bibiana Ballbè, ha admitido que no lo vio, pero ha defendido al equipo directivo de TV3, responsable también de éxitos como 'Eufòria' o 'Tor', recordando que en televisión "a veces se acierta y otras no".
