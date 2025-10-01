Las joyas secretas que Disney lleva 55 años protegiendo: "Tenemos siete almacenes llenos, ha sido difícil transportarlas"

El tacón que Cenicienta perdió en la película de Disney es una obra de joyería. Lo hizo Swarovski para la versión que, en 2015, protagonizada por Lily James, recuperó la historia que Walt creó en 1950. Un zapato de cristal que, generación tras generación, 75 años después, se ha convertido en uno de los iconos de la cultura pop mundial. Junto al tenedor de Ariel, el vestido de Cruella y la brújula de Jack Sparrow, la compañía ha reunido en Madrid 250 piezas para celebrar su centenario. “Tenemos siete almacenes llenos, ha sido complicado transportar tanto material”, ha subrayado Becky Cline, directora de Walt Disney Archives. Es la guardiana de las joyas que la Fundación Canal acogerá a partir del 1 de octubre y que, como ya ha sucedido en Londres, Seúl y París, entre otros destinos, revivirán un legado intergeneracional.

Disney: The Exhibition está organizada en nueve galerías y 14 instalaciones interactivas que acogen maquetas, vestidos, dibujos y decorados utilizados desde 1923. El departamento que lidera Becky lleva 55 años guardando y cuidando un patrimonio que ha trascendido generaciones. “Walt no hacía películas para niños, sino para el niño interior de cada uno. Esta exposición está pensada para que todos los públicos puedan entender la magia de este universo”.

Maqueta de animación de Hércules (Hércules, 1997), expuesta en la galería 'La Ilusión de la Vida' / DISNEY

Están el casco de Iron Man, el traje de Indiana Jones y el libro de Merlín. Los dados que Mark Hamill y Carrie Fisher usaron en Star Wars: los últimos Jedi son el objeto más pequeño de la muestra. Mientras que el vehículo de la atracción Mr. Toad’s Wild Ride es el más grande. Hay 25 maquetas y 11 atuendos distribuidos en 1.400 metros cuadrados. Cuatro años tardaron en montarla: “Mi tesoro favorito es la bola de nieve de Mary Poppins, aunque el caballo del tiovivo me encanta”. No falta ningún personaje en un recorrido que proyecta 93 escenas memorables del estudio, incluyendo Pixar, Lucasfilm y Marvel. En total, 318 filmes exhibidos en cuatro docenas de estaciones multimedia. Asimismo, Steve Mazzaro ha compuesto una banda sonora exclusiva para la ocasión.

“Walt siempre incorporó algo nuevo a sus producciones. Esta es nuestra premisa hoy: seguir contando historias desde la diferencia. Si seguimos sus enseñanzas, tendremos éxito”, ha concluido Becky ante la mirada atónica de Jordi Cruz, encargado de guiar la presentación. El viaje arranca con una cronología cinematográfica salpicada por una página del guion de Steamboat Willie y un praxinoscopio de la oficina de Walt Disney.

Vehículo de la atracción Mr. Toad’s Wild Ride en Disneyland Park. / DISNEY

Héroes y villanos

También se abordan las fuentes que han inspirado títulos como Blancanieves, El Rey León, Dumbo, Los Aristogatos y El jorobado de Notre Dame. La instalación combina mapping de vídeo y diseño sonoro para sumergir a los visitantes en distintos entornos. “Es la Champions de las exposiciones. Llevamos detrás de este proyecto desde que se inauguró. Todos tenemos un momento Disney que te ha pellizcado el corazón. Es la oportunidad perfecta para conocer el proceso creativo desde dentro. El material que hemos recibido es apabullante”, ha señalado Rafael Jiménez, director de Sold Out. Destaca la sala dedicada al diseño de los héroes, acompañantes y villanos que han protagonizado su filmografía. Para ello, se recogen los bocetos originales del Pato Donald, así como las miniaturas de Pocahontas, Hércules, Woody y Mulán.

Más adelante se recrean los desiertos, bosques y glaciares que han dado realismo a sus tramas. De hecho, la experiencia subraya el papel de la naturaleza a través de los desarrollos de Bambi y El desierto viviente. “Estamos ante una de las grandes exposiciones del año”, ha insistido Eva Tormo, directora de la Fundación Canal. Disney ha recibido 151 premios Oscar hasta la fecha, de los que 26 los ganó personalmente su fundador.

Innovaciones tecnológicas

Otro de los sellos de la compañía es la música. A través de una pantalla recuperan algunas de las melodías que han calado en el imaginario popular: desde Un mundo ideal de Aladín hasta Bajo el mar de La Sirenita. Aunque, quizá, dada su actualidad, el espacio que más impacta es el dedicado a las innovaciones tecnológicas que han ido incorporando: gracias a una cabeza animatrónica de Abraham Lincoln y una mano robotizada de Rocket Raccoon puede profundizarse en este campo. Además, se realiza un homenaje al primer parque de atracciones que abrieron en Estados Unidos, replicando la fachada de su Main Street, iluminada con los ya míticos fuegos artificiales.

La última galería, revestida de espejos, proyecta las escenas más emblemáticas de distintas épocas de los proyectos de Disney. En el centro, una reproducción de la célebre estatua Partners con Walt y Micky de la mano. “Cada país ha disfrutado la exposición de una forma distinta. Tengo claro que los españoles también lo harán”, ha reivindicado entre risas Becky. ¿Cuándo acabará? Lo tiene claro: “Cuando la vean todos”. Entonces, el hechizo se deshará. Menos el tacón de Cenicienta.