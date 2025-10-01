Emma Watson ha recordado por qué llevaba siete años sin actuar. “No estaba feliz. Creo que me sentí atrapada. Para mí fue difícil porque tenía que salir y vender algo sobre lo que no tenía control”, resumió. La actriz confiesa que echa de menos interpretar, pero que las promociones la incomodan. Esa declaración me hizo pensar en un asunto sobre el que reflexiono a menudo: ¿Puede un introvertido llegar a convertirse en líder en un mundo que sólo reconoce a los extrovertidos?

A diferencia del extrovertido que se nutre de lo social, el carácter introvertido es aquel que obtiene su energía principalmente de su mundo interior. Estas personas necesitan (necesitamos) tiempos de soledad para trabajar (crear), solemos conectar a través de conversaciones profundas (la superficialidad nos aburre y nos aleja) y, tras una interacción social, precisamos de tiempo (horas o días) para recuperarnos del desgaste. Una vez descritas las peculiaridades de un introvertido, uno pensaría que es difícil que una persona así encaje social y laboralmente si no cambia o finge (algo que acaba provocándonos un alto coste emocional). Sin embargo, aunque no lo parezca, existen grandes líderes introvertidos. Barack Obama es uno de ellos (lo reconoce y describe ampliamente en sus propias memorias, al igual que lo hace Michelle en la suyas). Sí, lo sé, cuesta creerlo…

Ahora bien, la ecuación se complica si buscamos además a un líder con alta sensibilidad. Las personas altamente sensibles (PAS) tienen una mayor capacidad sensitiva. Y al percibir más que los demás, son más empáticos, disponen de una alta capacidad creativa e intuitiva, pero también se saturan antes con cualquier estímulo (noticias, música alta, desorden, suciedad…). Un 70% de los altamente sensibles somos, obviamente, introvertidos. Por lo tanto, si nos basamos en las capacidades que se exigen para identificar a un líder, aquí sí que sí quedaríamos excluidos del proceso de selección. Si bien esto parece no presentar a priori mayor problema (los que seamos así siempre podemos hacernos investigadores, bibliotecarios o ermitaños); algunas empresas han empezado a darse cuenta del enorme potencial que se estaban perdiendo por no entender que hay otras formas de ser, crear, trabajar o producir. “Es algo que me presiona, que no tenga derecho a existir si no soy productiva de una manera muy específica”, insistía Watson en su confesión. Al igual que la actriz de Harry Potter, quien admite haber renunciado a uno de sus mayores talentos artísticos porque no podía sostener la carga social que implica una promoción y la venta, la ex primera ministra Jacinda Ardern también acabó dimitiendo porque el exceso de exposición permanente acabó enfermándola.

Como todo en la vida, la solución siempre es el equilibrio. Puedes llegar a ser un líder introvertido y altamente sensible si te apoyas o te rodeas de escuderos con la fuerza social de extrovertidos que entiendan, protejan y respeten tu modo de funcionar. Un ejemplo, el cantante Leiva. En el plano empresarial, los mejores equipos son los que están integrados por introvertidos y extrovertidos y altamente sensibles. Cada uno cumple entonces su cometido. Sin embargo, muchas veces, el “espabilado” que sabe vender humo se lleva todo el reconocimiento (Edison), cuando sin introvertidos (reflexivos) altamente sensibles (honestos) seguramente esa brillante idea jamás hubiera nacido (Tesla).

Así que si eres un introvertido y/o una persona altamente sensible, no te rindas, no abandones tus grandes dotes ni sueños sólo porque la profesión que te apasiona esté, por ahora, reservada a extrovertidos. Busca la manera de seguir brillando, aunque sea apagando los focos.