Hélène Cixous, Premio Formentor 2025: "El mundo occidental está agonizando a causa de Gaza"

El premio Formentor ha hecho un gran favor a nuestra cultura descubriendo para el gran público a una pensadora excepcional como Hélène Cixous, francesa nacida en Orán hace 88 años, de padre judío sefardí trasplantado a Gran Bretaña y madre askenazi de raíces alemanas, aunque ambos fueran seculares. Cixous ha sido y es tantas cosas: pensadora fundamental del feminismo de los años 70, colaboradora directa de la revolucionaria dramaturga Arianne Mouschkine, acompañante de Jacques Derrida -otro judío trasterrado- en los caminos del deconstructivismo, amante de los gatos, y por encima de todo literata. Pero, pero… no ha sido suficientemente vertida al castellano o al catalán, aunque el premio haya propiciado la traducción por primera vez en 50 años de su fundamental manifiesto feminista ‘La risa de la medusa’ (Cátedra), que invitaba a las mujeres a interrogarse sobre ellas mismas a través de la escritura. Así que cabe preguntarse, ¿por qué tanto ninguneo editorial? Y más si se tiene en cuenta que en la recepción de su galardón en Madrid, en el Teatro Real, ha demostrado ser una voz fundamental para pensar el momento convulso y caótico en el que vivimos. Y precisa que todas esas consideraciones políticas son importantes pero que, en el fondo, el feminismo, por el que ella ha luchado durante años poco tiene que ver con la literatura, que la única razón de la literatura es la literatura, como repite a menudo.

La cruel falocracia

Eso no quiere decir que no se lance a valorar el momento actual de resistencia hacia esos hombres que sienten los avances del feminismo como un ataque a sus viejas prerrogativas. “Siempre ha existido una vieja ‘falocracia’ [un término poco ambiguo que ella prefiere a ‘patriarcado’] punitiva y brutal que produce mucho miedo y muchísimo odio y que en el fondo expresa debilidad. Y aunque es cierto que las mujeres hemos avanzado mucho en la historia, este tipo de rechazos van a volver a producirse como se produjeron en el pasado”. Para la autora, cada guerra que estalla conlleva nuevas armas, por eso aboga también por una respuesta literaria “que puede aportar respuestas algo más sutiles”.

Peligro para todos

También expresa su inquietud frente a la IA y sus circunstancias. Conoce bien el tema porque sus alumnos en la universidad la están utilizando con normalidad y no quiere cerrar los ojos ante esas innovaciones imparables. ”Estamos en los inicios de una revolución cultural absoluta”, asegura. Pero también refrenda, una vez más, su confianza en el poder de la literatura ajena a los influjos del mercado. “Esa no va a morir nunca, porque la gente hoy sigue leyendo a Kafka”.

Alguien que nació entre dos conflictos mundiales tiene toda la autoridad del mundo para pensar este momento bélico que se escora ya sea a Ucrania y a Gaza: “Estas dos guerras son desesperantes por su extrema crueldad y violencia. No solo porque destruyen miles de vidas sino también “historias milenarias”. Porque al mismo tiempo que Israel destruye Gaza se esta destruyendo a sí mismo y como corolario también está destruyendo a Occidente. El mundo occidental está agonizando. No quiero decir muriendo porque espero que no lo haga, pero sí estamos bajo una amenaza totalmente radical”.