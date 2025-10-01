Filme mudo, orquesta en directo y nueva partitura de un joven prodigio barcelonés: Mooby Aribau recupera 'El fantasma de la ópera'

La salas Mooby Aribau proyectarán el clásico de cine mudo 'El fantasma de la ópera' con música en vivo el 2 y 3 de octubre. La banda sonora, totalmente nueva, será interpretada por la Original Soundtrack Orchestra (OSTO) con el joven Pau Riba (18 años), compositor de la música, al piano. Aclara, por cierto, que nada tiene que ver con la familia del cantante catalán que se llama igual que él. Este viaje al pasado en el Aribau con una versión renovada servirá para conmemorar el centenario del filme original de Rupert Julian protagonizado por Lon Chaney, Mary Philbin y Norman Kerry.

"Cuando me encargaron la obra no quise ver ninguna versión del filme para no contaminarme", explica a este diario este hasta hace poco estudiante de piano del Conservatori del Liceu, donde se graduó con Mención de Honor. Está fascinado por la música de cine que estudia en la prestigiosa Berklee College of Music de Boston. "Es la primera vez que colaboro en un proyecto como este", dice el músico.

Obra maestra

La partitura original de Joseph Carl Briel -compositor también del filme 'El nacimiento de una nación'- ha desaparecido. 'El fantasma de la ópera' es una joya que en su estreno en 1925 fue el primer filme comercial que incluyó varios minutos de metraje en color y efectos visuales. En esta nueva versión, Andrés Vázquez como director y responsable del montaje, y Francisco José Vázquez como director de efectos visuales han trabajado de manera artesanal, fotograma a fotograma, pero han utilizado la tecnología de última generación que permite recrear el filme e incluso recuperar algunos segundos perdidos gracias a la extensión generativa. Esta nueva versión ha sido posible gracias a una producción 100% catalana de la mano de Bonita Films, TheReports y Maximus Entertainment.

Por primera vez el filme se verá con carteles en catalán y se escuchará a una voz femenina en la partitura. La banda sonora no se parecerá a las que se han hecho antes para este filme mudo pues ninguna había incluido antes a una soprano en directo. La cantante interpreta, entre otros, el tema de amor principal, así como dos trocitos de las arias de la ópera 'Fausto', de Gounod que aparece cantando en el filme la protagonista. "Para mí era algo lógico contar con una soprano teniendo en cuenta que la acción transcurre en un teatro de ópera y que su protagonista femenina es una cantante", comenta Riba. Tenía claro quien era la voz idónea que necesitaba era la de Aseel Massoud, soprano siria asentada en Barcelona que emocionó en la última gala 'Catalunya aixeca el teló' . "Ya había colaborado antes con ella y es una pasada. Su magnífica es magnífica".

A la hora de explicar cómo suena su partitura, Riba no tiene que pensarlo demasiado: "Suena a clásico contemporáneo. He intentado no imitar a nadie, ser yo y transmitir en música lo que veo fijándome tanto en las imágenes del filme. Pero también antes de meterme en el proyecto me leí el libro en el que se inspira la historia".

Reconoce que no ha sido un proceso fácil sacar adelante una hora y media de música. "La sincronía entre música e imágenes ha sido lo más complicado, aparte de los bloqueos que uno supera a base de trabajar", admite Riba, que compaginó el proyecto con el Bachillerato en el Conservatorio. Además, en esta versión se han añadido toda una serie de efectos creados específicamente que deben sincronizarse.

Aunque la banda sonora se grabó en un estudio con una veintena de músicos, en el cine serán 14 más el director. "No cabemos todos en el cine Aribau", afirma. Tiene muchas ganas de dar a conocer su primera banda sonora. Pocos de sus colegas de primer año en Berklee podrán presumir de algo parecido.