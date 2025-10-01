'El fantasma de la ópera' sorprende en el Tívoli

El estreno del musical 'El fantasma de la ópera' fue todo un evento al que asistieron numerosas caras conocidas del mundo de la cultura y del espectáculo. Había ganas de ver por fin en Barcelona el famoso título de Andrew Lloyd Webber. Un sólido reparto encabezado por una magnífica Ana San Martín, un fantástico Daniel Diges y unos ensamblados músicos siempre atentos a las indicaciones del director musical, Miquel Tejada, que deleitaron a los espectadores con la magnífica interpretación de la exigente partitura con influencias que van de Puccini al pop.

El espectáculo, con una eficaz escenografía giratoria y unos telones pintados que permiten rápidos cambios de escena, se completa con una serie de efectos que va a favor de esta historia de amor entre la luz y la oscuridad. Acciones dentro y fuera del escenario, aprovechando las posibilidades del Tívoli, que también contribuyen a darle un toque especial.

A San Martín, soprano gallega que aprendió catalán cantando 'Mar i Cel', el papel de Christine Daaé le viene como anillo al dedo. Su voz se adapta al exigente rol y el teatro se vino abajo tras su aria en el cementerio. Su personaje evoluciona desde la ingenuidad y temor de su primer encuentro con el fantasma hasta la resolución que demuestra su personaje en el último acto.

Diges, un portento

Daniel Diges, con una capacidad vocal fuera de toda duda, tenía la difícil papeleta de infundir miedo y a la vez ternura hacia su personaje, un fantasma enamorado de la música y de Christine que no es más que un hombre de carne y hueso que cubre con una máscara su deformada cara. Diges, que hizo de Gastón en 'La Bella y la Bestia' y de Jean Valjean en 'Los Miserables', vuelve a demostrar sus dotes interpretativas con su potente voz y con los matices que imprime a ese señor de la oscuridad que habita en las catacumbas. Guido Balzaretti como Raoul de Chagny, el apuesto pretendiente de Christine, quedó algo apagado el día del estreno pero es el que mayor experiencia tiene en el rol pues a diferencia de San Martín y de Diges ya interpretó la producción en Madrid.

Los números cómicos estuvieron muy bien servidos tanto por Marta Pinera (Carlota, la diva consentida) y Mario Corberán (Piangi) en como cantantes de ópera a la antigua como por Enrique R. del Portal (Monsieur André) y Omar Calicchio (Monsieur Firmin), que encarnan a los gerentes de la ópera.

Aunque sin la espectacularidad del montaje original en Londres, la puesta en escena de Federico Bellone, responsable de musicales como 'Ghost', 'Dirty Dancing', esta propuesta tiene los elementos imprescindibles de 'El fantasma de la ópera': la gran lámpara que el fantasma hace caer (aquí de otra forma), los ballets, las óperas a la antigua, el espejo, la góndola que lleva a la guarida del protagonista...

Hay cosas que cuestan de entender, especialmente en el número final, y otras que podrían mejorar como la vocalización de algunos personajes. Pero hay que reconocer que esta versión de 'El fantasma de la ópera' sorprende y engancha al público. Uno sale del teatro imbuido por una bella historia y melodías poderosas como 'Música en la oscuridad' y la romántica 'Solo eso pido yo'.