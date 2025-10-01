Mondiacult 2025 reclama para la cultura un objetivo de desarrollo sostenible independiente en la Agenda post-2030

Misión cumplida. Mondiacult 2025 terminó este miércoles en Barcelona con una declaración final consensuada por los más de 160 ministros de Cultura participantes que incluye la petición a las Naciones Unidas de un objetivo de desarrollo sostenible (ODS) independiente para la cultura en la Agenda posterior a 2030. Era la prioridad de la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible de la UNESCO, organizada por el Ministerio de Cultura de España, y el plenario ministerial de clausura la rubricó.

Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO, ausente en la inauguración de la cita, el lunes, asistió al plenario y se congratuló de que "Barcelona ha dado un mensaje claro al mundo" en defensa de los derechos culturales. Ernest Urtasun, ministro de Cultura y presidente de la cumbre, señaló que la cultura es "la herramienta más poderosa que tenemos para transformar el mundo" y aseguró que las conclusiones de Mondiacult, "un ejemplo de multilateralismo", "resonarán" en el ámbito internacional. Urtasun consideró "emocionante el nivel de implicación" de los ministros en Mondiacult y de la sociedad civil en el foo paralelo Ágora Cívica.

Nueve áreas

Los ministros reafirman en el documento final su "compromiso colectivo de anclar firmemente la cultura como componente y pilar de un desarrollo justo, pacífico y sostenible, no solo como derecho humano de toda persona a participar en la vida cultural sino también como bien público mundial". Asimismo, se comprometen a "fortalecer las políticas e instituciones culturales y los sectores culturales y creativos en su totalidad, y a asegurar su interconexión con otras áreas del desarrollo".

Son nueve las áreas que el texto considera prioritarias para las políticas y prácticas culturales en todos los niveles: los derechos culturales como derechos humanos; cultura y educación; economía cultural y trabajo decente; cultura para la paz; cultura, patrimonio y acción por el clima; cultura, patrimonio y situaciones de crisis; transformación digital y acceso equitativo; inteligencia artificial y cultura; y datos culturales, evidencia e investigación.

Participación

En el apartado de los derechos culturales, la declaración internacional urge a los estados a promover la participación de todas las personas en la vida cultural, así como a fomentar el acceso a la cultura y el patrimonio cultural, también en el entorno digital, "como imperativo ético, social y económico". Sobre educación, pide la integración y el fortalecimiento sistemáticos de la cultura, el patrimonio cultural y natural, las expresiones culturales y las artes en "todos los tipos de entornos educativos formales, no formales e informales".

Avalado por el primer 'Informe Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales', que revela que las industrias culturales y creativas representan el 3,39% del PIB mundial y el 3,55% del empleo total, el escrito reivindica el reconocimiento de estos sectores como "motor fundamental de desarrollo económico sostenible e inclusivo", y el apoyo al "trabajo decente" para los artistas, creadores y trabajadores de la cultura, "incluyendo remuneración justa y protección social adecuada".

Propiedad intelectual e IA

La declaración exige a la transformación digital un enfoque "centrado en el ser humano" y que impulse la equidad, la accesibilidad y la diversidad de expresiones culturales. En el ámbito específico de la inteligencia artificial (IA), reconoce su potencial para la creación, si bien subraya la necesidad de una "protección apropiada de los derechos de propiedad intelectual, incluidos los derechos de autor y los conexos". Además, reclama a los sistemas de IA que sean "fiables, éticos, transparentes, seguros, sostenibles e inclusivos".

Un momento de la actuación de Sabor de Gràcia, en Mondiacult, este miércoles / Manu Mitu

La próxima edición de Mondiacult tendrá lugar en 2029 en Riad (Arabia Saudí). El foro, también abierto a todo tipo de agentes culturales, solo se había celebrado en dos ocasiones antes de la cita barcelonesa, ambas en Ciudad de México, en 1982 y 2022. Ahora, sin embargo, pasa a ser cuatrienal. En la capital catalana, donde se desarrolló en el Centro de Convenciones Internacional del Fòrum, contó con unos 3.000 inscritos.

El grupo Sabor de Gràcia cerró Mondiacult 2025 con un concierto de rumba catalana, género que aspira a ser declarado patrimonio cultural inmaterial por la UNESCO.