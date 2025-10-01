De Catalunya a Roma: música, historia y espiritualidad en la embajada cultural de Peralada y Montserrat

Una exposición y tres conciertos forman parte de la embajada cultural catalana con la que el Festival de Peralada y la Abadía de Montserrat han desembarcado en Roma. El primero, que desde hace unos años organiza un festival de Pasqua celebra su cuarenta aniversario en 2026 y Montserrat que conmemora su Milenario. Ambos han sumado fuerzas para hacer brillar el patrimonio musical y cultural de Catalunya en un desembarco que este miércoles ha tenido a dos protafonistas en la Embajada de España en la Santa Sede: el original conjunto de saxofones Kebyart y la orquesta barroca Vespres D'Arnadí que capitanea Dani Espasa.

Salvador Illa acudió a este concierto con música de cámara de Corelli, Scarlatti, Händel y Geminiani donde brilló la violinsta Farran Sylvan James muy bien conjuntada con el resto de la formación liderada por Espasa al clave en la una sala del impresionante palacio renacentista que da a la plaza España de la capital italiana. Rodeada de enormes tapices y con un mapa en el techo que representaba el Tratado de Tordesillas, la orquesta de Espasa trasnportó al público al siglo XVII.

Vespres d’Arnadí / Massimo Barsoum

El president Salvador Illa acudió al concierto se Vespres d’Arnadí aprovechando su presencia en Roma.

Illa reconoció al acabar la aplaudidísima actuación que nunca antes había escuchado al célebre conjunto catalán que ya había actuado en Italia pero nunca en Roma. “Tengo mucho recorrido de mejora en materia musical” ha declarado el president de la Generalitat que fue aplaudido por todos los presentes a perición de la embajadora de España en la Santa Sede, Isabel Celà antes de empezar el concierto.

El President de la Generalitat se perdió el principio de la velada en la que los Kebyart sorprendieron a los paseantes de la plaza España tocando una fandarria desde el balcón del céntrico palacio. Su actuación continuó después el patio central cuya maravillosa acústica permitió disfrutar de un variado programa que puso de relieve la versatilidad y calidad de los Kebyart con una adaptación de la ‘Suite Pulcinella’ de Stravinsky de aires barrocos primero. Después la obra que abernat Vivancos, compositor formado en Montserrat, creó para ellos: ‘Ay luna que reluces’. Una pieza contemplativa e intensa por momentos que entusiasmó al público. Y se despidieron con la conocida melodía de la banda sonora de Nino Rota para el filme ‘Ocho y medio’.

La Kebyart Ensemble, en Roma. / Massimo Barsoum

Este jueves, Vespres d’Arnadí y la soprano Sara Blanch, ambos muy unidos a Peralada, redescubrirán obras sacras de Domenico Terradegkias, que es como en Roma conocen al catalán Domènec Terradellas. El conjunto vocal Cantoría y el contratenor Juan Manuel Morales participan también en este espectáculo.

Cada concierto se realiza en un lugar especial. Si el primero ha sido en el Palacio de Eapña, el segundo será en la Embajada de España en Italia. Y el viernes, último día de este irrepetible mix entre Peralada y Montserrat, se inaugurará la exposición 'Montserrat: una contribuzione benedettina nella constructione d’Europa’.