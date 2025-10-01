Angela Hewitt: medio siglo de vida junto a las ‘Variaciones Goldberg’

Mantener en repertorio durante medio siglo una obra fundamental de la literatura pianística como son las populares ‘Variaciones Goldberg’ de Johann Sebastian Bach no es un logro cualquiera. Es el reflejo de la potencia de una obra maestra que se cultiva, que madura, que evoluciona con los años y con el desarrollo de un lenguaje propio. Es lo que la pianista canadiense Angela Hewitt ha conseguido; desde que las incorporara a su mundo estético en 1975 las ha paseado por los escenarios y ha dejado dos testimonios de esta evolución en el estudio de grabación.

Con esta joya bachiana inauguró el ciclo que el Palau de la Música Catalana le viene dedicando al genio del Barroco desde hace varias temporadas. La obra tiene suficiente enjundia como para arrancar temporadas y justificar su programación en solitario, ya que representa un compendio de belleza que obliga al intérprete a ofrecer lo mejor de sí mismo en un juego de introspección y virtuosísimo que debe crear una íntima comunicación con el público. Transcrita al piano romántico, Hewitt la expuso matizada y coloreada, lejos de la relativa frialdad que se asocia a las ‘Goldberg’ si se interpretan en el instrumento para el que fueron originalmente concebidas, el clave de dos teclados, cuyos destellos brillantes ofrecen una belleza muy diferente.

Experta en la obra de Bach, la pianista de Ottawa, que también posee sólidos discursos en repertorios de Mozart, Beethoven o Chopin, mostró elegancia y capacidad creativa en cuanto a dinámicas y en la búsqueda de un sonido que brindó a su Bach algo de supermoderno. Ya desde la exposición del ‘aria’ en Sol mayor del comienzo se notaron acentos marca de la casa más relacionados con el enfoque de la agógi ca, aunque primó la métrica más habitual en cada variación. Hewitt nunca corrió demasiado como para demostrar excesivo lujo pirotécnico optando más bien por cuidar una digitación transparente, dando resonancia adecuada a las líneas melódicas de cada voz y coloreando al mínimo con el pedal. ¿Se echaron en falta más ataques virtuosos como en las ‘Variatio 23’ o ‘26’? No, porque en esta versión de 1 hora y 21 minutos, lo importante resultó ser el fraseo, incluso casi sensual por lo onírico, tal y como demostró en su extensa ‘Variatio 25’ en un precioso diálogo entre manos y, claro, también entre público e intérprete.