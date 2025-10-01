080 Barcelona Fashion estrenará este mes el primer aperitivo de la colaboración con el ayuntamiento de la ciudad

Aunque parece que ya está claro cuál será el próximo recinto que acogerá la siguiente edición de la 080 Barcelona Fashion, en abril, "aún no se puede decir nada", ha echado balones fuera este miércoles Moisés Rodríguez, el director del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, durante la presentación de la que será ya la 36ª edición de la cita más importante de la moda catalana. Junto a él, Marta Coca, la jefa del área de moda y 'project manager' de la plataforma, ha explicado varias novedades que trae el próximo programa, de nuevo en el recinto Modernista de Sant Pau, y del 14 al 17 de este mes.

Para empezar, Rodríguez ha dado las gracias al Ayuntamiento, que esta edición tendrá un 'tastet' dentro de la programación. Será un anticipo de lo que está por venir en próximas ediciones, ya con más inversión de la que hay para este octubre (150.000 euros). "A partir de 2026, con los nuevos presupuestos, se ampliará el programa y la inversión, que será mayor", ha recalcado el director, que también ha avanzado que en unas semans se anunciará oficialmente la nueva sede que centralizará los desfiles, si bien se espera que algunos actos paralelos se celebren en distintas localizaciones de la capital.

Novedad

Esta será la primera vez que 080 acoja el programa de emprendimiento Barcelona Fashion Forward (BFF), impulsado por l'Ajuntament de Barcelona a través de Disseny Hub y Barcelona Activa. El miércoles, 15, se presentarán las cuatro empresas ganadoras de su sexta convocatoria.

El evento contará con un total de 25 desfiles (incluido el de la cuarta edición del proyecto de moda circular y sostenible '080 Reborn', donde nuevo los estilistas Fermin Serret & Gilles Saint Martin mostrarán todo lo que se puede hacer a partir de ropa reciclada y un tema de inspiración, esta vez, la literatura).

El director del Consorci de Comerç, Artesania i Moda y la jefa del Àrea de Moda del CCAM y 'project manager' de 080 Barcelona Fashion, junto a varios diseñadores y marcas participantes en la 36ª edición. / 080 BARCELONA FASHION

El cartel incluye las firmas conocidas y cuatro debutantes emergentes: Acromatyx, Benavente, Carlota Barrera, Custo Barcelona, Doblas, Dominnico, Eikō Ai, Escorpion, Gau, Guillermina Baeza, Habey Club, Inma Linares, Juan VG, Lemāchet, Lola Casademunt by Maite, Moisés Nieto, Nathalie Chandler, Outsiders Division, Reparto, Simorra, Zoe Oms, entre las primeras, y Acceptance Letter, SantaMarta, Juan VG y Alexandri Studio, entre las segundas.

Según ha destacado Rodríguez, director del CCAM, "080 Barcelona Fashion nos permite situar la moda catalana en el mapa global, conectando diseñadoras y diseñadores con mercados internacionales y promoviendo un sector que apuesta por la innovación, la sostenibilidad y el talento emergente".

Abierto a la ciudadanía

La ciudadanía podrá disfrutar del evento a través del Open Area, un espacio abierto y gratuito dentro del Recinte Modernista de Sant Pau, donde se proyectarán los

desfiles en directo y se llevarán a cabo actividades paralelas. "Esta edición queremos poner especial énfasis en nuevas propuestas, como 080 Beyond Crafts o

la colaboración con Spain Gallery, así como en el hecho de consolidar iniciativas como 080 Reborn", ha subrayado Coca.

Las plataformas Spain Gallery (multiplataforma digital creada por la 'influencer' de moda Paula Viana) y 080 Barcelona Fashion se alían para promover y visibilizar la moda de autor. El objetivo es mostrar el potencial y la creatividad de las firmas españolas, impulsando su proyección internacional y aumentando su notoriedad.

Este espacio quiere convertirse en un punto de encuentro e interacción con el público amante de la moda y las marcas. En esta edición contará con la participación de 22 marcas y creativas/creativos nacionales (404 studio, AAA studio, Bibencia, Boira Glass, Carrieri, Cherry Massia, Compte Spain, Editorial Superflua, Fatima Miñana, Herase Studio, Hune/Krackonline, Jane Bardot, Luisa Goded, Nimph, Pepo Moreno, Rubearth, Tania Marcial, Tarti tailored, The Artelier, Ugo Boulard, Victor Von Schwarz, 1concept)

Elogio a la artesanía

Artesania de Catalunya impulsa por primera vez 080 Beyond crafts, un espacio de reflexión sobre los procesos creativos de la artesanía contemporánea y su relación con la moda y la cultura. La primera edición pondrá el foco en el oficio de la sombrerería, exhibiendo piezas que redefinen este campo y muestran la riqueza conceptual y técnica. La muestra cuenta con la participación de Swan Salon, Javier Guijarro, Magdalena Hart, Andrea Viêntëc, Ana Vivero, Sara Huguet, Nico Alonso y Espiritu Club.

Como cada edición de otoño, 080 Barcelona Fashion volverá a acoger el TexMeeting, que incluirá un par de mesas redondas sobre el sector del textil, el mismo que ocupa a 13.000 empresas en la cadena de producción en Catalunya, y da empleo a 80.000 personas, como ha recogido Rodríguez.

Bajo el lema 'Valor en cadena. Colaborar para competir', el encuentro reúne empresas, expertos e instituciones para debatir estrategias de futuro, retos y oportunidades del sector textil.

El programa incluye dos mesas de debate sobre alianzas entre moda e industria y sobre el potencial del textil como solución estratégica en nuevos mercados y sectores de alto valor añadido.

Sustainable Challenge – Collective Mending

El Sustainable Challenge de MODA-FAD llega a su 7ª edición bajo el lema 'Collective Mending'. Durante una maratón creativa, 30 estudiantes de escuelas de toda Europa trabajarán juntos para explorar nuevas formas de reparar y transformar prendas desechadas, dándoles una nueva vida y replanteando la relación con el consumo de moda.