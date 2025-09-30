La UE frente a Trump: “Somos el mercado de consumidores de cultura más grande del mundo. Los aranceles serán malos para nosotros, pero también para ellos”

La Unión Europea destina 8.600 millones de euros cada año a la Cultura, un paraguas gigantesco que cubre desde la libertad de expresión a la pluralidad de los medios de comunicación, claves para la democracia, o el programa Media, que ha hecho posible la existencia de películas catalanas como ‘Romería’, ‘El 47’ o ‘Sorda’. Son muchos intereses que proteger, especialmente ahora que la IA amenaza con poner todo el ecosistema creador patas arriba y que Trump ha amenazado de nuevo con aranceles del 100% a las películas no estadounidenses.

8.600 millones de euros, decíamos, puede parecer una cifra alta, sobre todo porque el presupuesto se ha casi doblado desde el último mandato, pero a Nela Riehl y Diana Riba, presidenta y vicepresidenta de la comisión de Cultura y Educación del Parlamento Europeo, de visita en Barcelona por Mondiacult, les parece poco. Sale a unos 15 euros por habitante y en realidad no llega al 2% del presupuesto total. “La Comisión nos pide ‘flexibilidad’ y eso puede interpretarse de muchas maneras”, explican con recelo ante el exponencial crecimiento del presupuesto destinado a Defensa.

“Somos el mercado de consumidores de cultura más grande del mundo”, reivindica Riehl, “la cultura es un ‘soft power’ muy importante”, añade, “y los aranceles que propone Trump serán malos para nosotros, pero también para ellos”, apunta esta alemana de raíces ghanesas nacida en 1985 que antes de ser europarlamentaria ejerció como maestra de secundaria. “Necesitamos leyes y unidad para hacer frente a las políticas de Trump. Debemos ser claros: estas son nuestras reglas y protegemos a nuestros artistas”, afirma Riehl. "Trump quiere parte de la tarta del sector audiovisual y de los medios, es algo que nos preocupa y que tenemos que proteger", ha añadido Riba.

¿Un impuesto a la IA para la cultura?

Desde la UE se batalla para que la revolución de la IA en la cultura no arrase con la comunidad artística y que escritores, músicos, editores, actores y artistas puedan seguir ganándose la vida creando. “Queremos que los artistas sigan en el centro de la creación cultural”, sostiene Riehl. La UE aprobó en febrero de 2024 la AI Act, una ley pionera para regular la Inteligencia Artificial, pero aplicarla no está siendo un camino de rosas. Prohibir no tiene sentido, reconocen Riehl y Riba, que no descartan una especie de “impuesto” a las grandes tecnológicas que se están enriqueciendo con ella para compensar todos los puestos de trabajo que ya están despareciendo.

La opacidad de los algoritmos

Riba y Riehl piden más transparencia a gigantes como Disney, Amazon o Netflix. “No conocemos sus algoritmos, no sabemos qué series y películas consumen los europeos, ni en qué idioma o subtítulos las ven. Puede que si tuviéramos todos esos datos nos lleváramos una sorpresa”, apunta Riba, partidaria de unificar políticas para ejercer más presión, un objetivo que parece lejano y que, reconocen, debería empezar por una política fiscal común para evitar que las grandes multinacionales norteamericanas del entretenimiento tributen en Irlanda, un paraíso fiscal a efectos prácticos.