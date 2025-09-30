Con Carme Portaceli al frente el TNC ha dado un paso más en la recuperación del patrimonio catalán haciendo a la danza partícipe de ello. Tras abrir temporada con todo vendido con La Veronal y su espectáculo basado en 'La mort i la primavera' de Rodoreda, ahora llega un nuevo estreno de la Sala Tallers este jueves de 'La filla de l'aire', que recupera la figura de la gran bailarina Rosita Mauri (Reus, 1850-París, 1923). El montaje, que estará solo hasta el 19 de octubre en cartel, es una obra de creación firmada por el director Raimon Molins, autor también del texto, que se acerca al mundo de la danza por primera vez.

En París calificaron a Mauri de muchas formas como "la mujer de los pies de oro" y "la libélula". Mauri fue una estrella de la danza que encandiló a pintores como Monet y Degas, también a compositores como Delibes y Gounod y a Antonin Proust, periodista que fue ministro de Cultura en Francia. Degas la inmortalizó en el cuadro 'L’etoile or La danseuse sur la scene', en 1878, un cuadro famoso del Musée d’Orsay de París.

Considerada como sucesora de renombradas bailarinas, actuó en los mejores teatros de Europa y acabó como estrella de la Ópera de París. Su nombre está esculpido en la rotonda donde se sitúa el majestuoso edificio por la huella que dejó en esta institución a la que siguió ligada como profesora cuando dejó los escenarios.

El TNC 'resucita' a la estrella de la danza catalana Rosita Mauri con 'La filla de l'aire'.

La danza como metáfora de la vida y la física cuántica se mezclan en una propuesta pluridisciplinar con imágenes en directo, proyecciones, danza, música y teatro. "El montaje explica la vida a través de la danza", ha señalado Raimon Molins, autor y director de esta coproducción del TNC, la primera con la Sala Atrium de Barcelona. Recupera la figura de Mauri con un viaje que va del presente al pasado. Molins ha contado con ayuda de Catherine Allard, directora de IT Dansa para las coreografías y otros aspectos relacionados con la danza y también con la colaboración de Joan Rodon (vídeo), Kike Blanco (escenografía), Efrén Bellostes (espacio sonoro) y Mingo Albir (iluminación).

Magia escénica

La puesta en escena es "muy cinematográfica" y mágica, con un escenario que se va transformando. Su hilo conductor es una conferencia sobre la física del movimiento que conecta con la historia de Mauri. La bailarina Anna Casasola -ex IT Dansa que formó parte de Scapino Ballet Rotterdam- asume el rol de Mauri como bailarina en activo; Lluïsa Mallol, el de Mauri en la madurez; Cristina Plazas, encarna a la conferenciante especialista en física de la danza y el joven Moïse Taxé, un estudiante de 20 años del Institut del Teatre, a todos los personajes masculinos de la obra. Entre ellos, asume el rol padre con el que la bailarina vivió toda su vida y también a Antonin Proust, que fue mucho más que un admirador. Completa el reparto Ainet Zaragoza, que aparece virtualmente en escena como Mauri cuando era niña. "Fue una mujer extraordinaria y valiente. Si hoy todavía cuesta luchar contra muchas ideas preconcebidas imaginaros en el siglo XIX", ha destacado Mallol.

Cuerpo, vida, danza

Con texto de Molins, 'La filla de l'aire' es un homenaje a la figura de olvidada, víctima de la falta de interés por potenciar los referentes femeninos . ¿Cómo es que no la conocíamos? se preguntarán muchos de los que asistan a ver el espectáculo. La obra no solo habla de la carrera de Mauri, incide sobre todo en los conflictos a los que enfrentó dentro y fuera del escenario. ¿Cómo vive un cuerpo que, poco a poco, va cambiando y debe adaptarse al paso del tiempo? ¿Cuál es el carácter de una mujer que logra desafiar las leyes de la gravedad y de la sociedad? Estas y otras preguntas están en la base del espectáculo.

"Me fascina todo lo que he descubierto de esta mujer gracias a Raimon", ha señalado Casasola. La bailarina sí la conocía pero "nunca había profundizado tanto en su historia y encarnarla ha sido como encarnar pequeñas partes de mí: de mi carrera, de mi sacrificio por la danza, del cuerpo, de mis lesiones... son cosas que vivimos todos los bailarines". El espectáculo refleja la evolución de Mauri como intérprete y creadora pero también como mujer. Pese a tener muchos pretendientes, nunca se casó.

'La filla de l'aire' es el título de una obra que Mauri estrenó en el Teatre Principal de Barcelona en 1870. "En su época la llamaron así pero también fue el título de un espectáculo con el consolidó su nombre en Barcelona", recuerda Molins. Ella destacó sobre todo por su expresividad. "Más allá del virtuosismo había una pasión nunca vista antes. Era una bestia escénica". Marcó época en un momento en el que el ballet estaba cambiando, el cinematógrafo triunfaba y salían nuevas formas de danza gracias a mujeres como Isadora Duncan. "Mauri, desde el ballet, intentó hacer pequeños cambios", dice Molins. El director ha buceado en la Biblioteca Nacional Francesa, en recortes de periódicos y libros para crear esta propuesta. "Muchas de las cosas que aparecen en el espectáculo son solo hipótesis pero siempre a partir de hechos reales", confiesa. Pero lo que es seguro es que Mauri con su danza no solo desafió las leyes de la gravedad. "También desafió las reglas y demostró que se puede ir mucho más allá de lo que nos han dicho que se puede hacer".