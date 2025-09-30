Estos son los conciertos que habrá en La Copa para las Fires de Girona 2025

El Ayuntamiento ha dado a conocer este lunes por la tarde la programación de las Fires de Girona de este año. Uno de los aspectos que genera más expectación es saber los grupos que tocarán en la explanada de La Copa, con los conciertos que este año se harán entre el 24 de octubre y el 2 de noviembre.

Viernes, 24 de octubre (22:30 h): Belén Natalí, Lia Kali, Sara Socas

Sara Socas Sábado, 25 de octubre (22:30 h): Fetus, La Ludwig Band.

Domingo, 26 de octubre (19 h): Triquell, Ginestà , Svetlana.

, Svetlana. Martes, 28 de octubre (22:30 h): Jazzwoman, Boom Boom Fighters & Cookah P., Adala.

Jueves, 30 de octubre (22:30 h): Xavi Calvet, Without, Auxili.

Viernes, 31 de octubre (22:30 h): Groggy Rude, Booze & Glory, The Babbon Show.

Sábado, 1 de noviembre (22:30 h): Doctor Prats, La Fúmiga, Flashy Ice Cream.

Domingo, 2 de noviembre (17:30 h): Orquesta Di-versiones.

El espacio de las barracas de la Copa contará con seis noches de programación musical, a las que se suman dos días más con horario de tarde. El primero, domingo 26 de octubre, ya que al ser el día siguiente laborable se ha optado por hacer conciertos a partir de las siete. Mientras tanto, el domingo 2 de noviembre se repetirá el concierto antes del castillo de fuegos que cierra los días de Fiesta Mayor, con la actuación de Miki Núñez. El formato gustó y se repetirá este año con la Orquesta Di-versiones. Este año el concierto se adelanta media hora y empezará a las 17:30 h. Más allá de eso, el plato fuerte será el sábado 1 de noviembre, la última noche de conciertos en la Copa, con la presencia de Doctor Prats y La Fúmiga.

La Copeta y Vermut Rock

Además de los conciertos que se harán durante las noches, La Copa también será el escenario de las actuaciones de La Copeta el 25 y 29 de octubre y el 1 de noviembre. También del Vermut Rock que se hará:

Sábado, 25 de octubre: Bon Vent! (La Copeta, 12 h), Black Sheep Trio (13 h, Vermut Rock).

Miércoles, 29 de octubre: Rock per Xics (La Copeta, 12 h), Els cosins de la cabra (13 h, Vermut Rock).

Viernes, 31 de octubre: Soroll imminent (13 h, Vermut Rock).

Sábado, 1 de noviembre: Filomena (La Copeta, 12 h).

Parc del Migdia

Hace ya algunos años que el parque del Migdia se ha convertido en un espacio consolidado donde se celebran otras actuaciones musicales, y año tras año ha ido reuniendo a centenares de personas. Son conciertos que se hacen al mediodía o por la tarde, antes de los de la explanada de la Copa, para ir calentando motores para la noche.

Como cada año, el día más esperado es el de la noche electrónica, que será el sábado 25 de octubre. Este año contará con el DJ Cristian Varela, considerado uno de los pioneros de la música electrónica en España. Ese mismo día, también estará presente en el parque del Migdia el chef Jordi Roca, con su faceta de DJ y con el nombre artístico de Jordi Stone.

Sábado, 25 de octubre (12 h): Electrónica con alumnos EUMES.

Sábado, 25 de octubre (19 h): Noche electrónica con Cristian Varela, Dolça Van Leeuwen B2B Telästika, Raxon, Jordi Stone & Special Guest Rebeka Brown y Fernando Lagreca.

Domingo, 26 de octubre (19 h): Catalunya Freestyle.

Martes, 28 de octubre (19 h): Minibús Intergalàctic, Remei de Ca la Fresca.

Miércoles, 29 de octubre (17 h): L'Anxovada con Les Anxovetes.

Viernes, 31 de octubre (19:30 h): Lluís Figueras & The Demons, Xarim Aresté.

Sábado, 1 de noviembre (19:30 h): Koko Jean & The Tonics, Los Mambo Jambo Arkestra.

Envelat

La principal novedad de las Fires de este año será el regreso del 'envelat' a la plaza Miquel de Palol, que no se había instalado en este lugar de la plaza del barrio Devesa-Güell desde el año 2019. Tal como avanzó el 'Diari de Girona', este será el tercer punto de conciertos durante la Fiesta Mayor, después de la Copa y el parque del Migdia. Se han programado tres actuaciones:

Domingo, 26 de octubre (18 h): Orquesta Maravella.

Miércoles, 29 de octubre (20 h): La Principal de la Bisbal.

Sábado, 1 de noviembre (18 h): Orquesta Selvatana.

Por otra parte, el combate de glosa que en los últimos años se había hecho también en el parque del Migdia, este año se hará en los jardines de las Pedreres el viernes 31 de octubre (19 h). Finalmente, de las actuaciones musicales también destacan los conciertos en el Ateneu 24 de juny, que en la noche del 24 de octubre se encargarán de abrir las fiestas populares, o la decimotercera edición del Sant Pere Rock, que se celebrará el viernes 31 de octubre.