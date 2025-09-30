Aragón denuncia el “antiaragonesismo” de Cataluña en la disputa por las pinturas de Sijena

El Gobierno de Aragón ha vuelto a mostrar "la preocupación" por la dilación en el regreso de las pinturas murales de Sijena a la comunidad. En palabras del director general de Cultura, Pedro Olloqui, el Ejecutivo autonómico lamenta "el fuerte antiaragonesismo" y "el modelo de relación colonial" que Cataluña ejerce sobre Aragón. Lo ha hecho como reacción a las recientes declaraciones del ministerio de Cultura, Ernest Urtasun, y de la consejera de Cultura de la Generalitat, Sonia Hernández, donde admitían colaboración entre ministerio y técnicos catalanes para intervenir las pinturas. Un hecho denunciado por Olloqui, que ha dejado claro que la DGA, legítima dueña de las piezas, "no ha autorizado" recientes intervenciones en las piezas.

Olloqui ha lamentado que Cataluña exhibe "un ánimo apropiatorio de las piezas con esta resistencia al cumplimiento de la sentencia", un fallo del Supremo que reconoce que las pinturas murales son propiedad de Aragón. A juicio del director general de Cultura, la Generalitat manifiesta "la resistencia al traslado de las pinturas" y destaca "el ensañamiento procesal para dificultar el cumplimiento de la sentencia". El propio Olloqui ha reaccionado a las palabras de Urtasun, que citó el pasado fin de semana en una entrevista con TV3 que "los técnicos del ministerio trabajan con el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat", algo que ha rechazado la DGA: "Todo trabajo debe contar con autorización de los aragoneses".

El director general de Cultura ha insistido en que en el Ejecutivo autonómico son "desconocedores" de estos últimos trabajos y ha calificado de "incomprensible" la manifestación de Urtasun sobre estas intervenciones, "ni comunicadas ni autorizadas por los aragoneses". Sobre la situación de las pinturas, Olloqui ha recordado que los técnicos aragoneses han dejado "claro que el traslado es posible sin riesgos" y que las pinturas están "consolidadas". Sí ha vuelto a atacar a la conservación llevada a cabo por el MNAC: "Hay filtraciones y escorrentías, que cuestionan la estabilidad de la sala y son una alarma sobre las propias pinturas". El representante de la DGA ha afirmado que el museo catalán "no toma ninguna medida de protección" pese al reciente informe de los técnicos.

Además de la denuncia en rueda de prensa, Olloqui ha anunciado este martes que ha enviado una nueva carta a Ernest Urtasun para mostrar la preocupación de la DGA por el asunto. También a la jueza del Juzgado de Huesca que instruye el caso, haciéndole saber de estas intervenciones en las pinturas sin el permiso del Gobierno de Aragón.

Sin informar por parte de Cataluña

Preguntado por las intervenciones denunciadas este martes, Olloqui ha admitido "desconocer" de qué se trata, ya que "no se tiene más información" que la expresada por Urtasun y Hernández en sus respectivas declaraciones ante la prensa. "Lo lógico sería que hubiera cooperación administrativa, pero al Gobierno de Aragón se le deja al margen porque hay un fuerte antiaragonesismo", ha lamentado Olloqui.

Para el director general, "el modelo de relación colonial por parte de Cataluña hacia los aragoneses" es lo que está haciendo que la relación entre las dos comunidades autónomas se esté llevando a través del juzgado. Una situación en la que no quieren influir desde la DGA, donde piden "dejar trabajar con tranquilidad" a la jueza: "Todo esto va a afectar de manera inmediata a la resolución del cronograma".

Olloqui ha certificado que hay "una reiterada comunicación" con el Ministerio de Cultura, "una relación abierta" que se extiende tanto en círculos privados como públicos. De hecho, el director general de Cultura de la DGA ha confirmado que el ministro de Cultura pidió "disculpas" al Gobierno autonómico por una respuesta en el Senado a una pregunta de Junts, en la que calificó de "político" el conflicto entre Aragón y Cataluña.

Críticas al Gobierno central y a la Generalitat

La denuncia de Olloqui contra el Gobierno de España también se ha centrado en la forma de comunicar las novedades en el caso de las pinturas de Sijena. "Manejan un doble lenguaje, porque, por un lado, algunos ministros dicen que la sentencia se puede cumplir, pero en paralelo informan a través de los medios que se realizan trabajos conjuntos con las autoridades catalanas", ha achacado el director general, que ha personalizado en Ernest Urtasun o la aragonesa Pilar Alegría este discurso. "La única posibilidad es el desarrollo del Estado de Derecho y el cumplimiento de la sentencia", ha insistido Olloqui.

También ha tenido palabras duras contra la Generalitat, a la que ve que se manifiesta "contra el cumplimiento de la sentencia". "Deberían entender que deben respetar el desarrollo de los derechos culturales de los aragoneses", ha esgrimido Olloqui, en una postura "con total contundencia" y con recado a las aspiraciones soberanistas: "Cataluña no alcanzará su madurez política si no es capaz de respetar los derechos de los aragoneses".

Olloqui ha admitido que esperan que la resolución judicial sea "inminente, en los próximos días o semanas" y ha pedido "dejar trabajar con tranquilidad a la Justicia", en la que la DGA "confía".

El director general de Cultura ha confesado "no querer ni pensar" en la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el regreso de las pinturas murales de Sijena. "Sí creo que para que este país progrese política y ciudadanamente las instituciones tenemos que dar una lección de colaboración", ha cerrado Olloqui.