El musical 'Mar i cel' y 'El fil invisible' triunfan en los Premis Teatre Barcelona

'Mar i cel', el musical de Dagoll Dagom, ha recibido tres galardones en la octava edición de los Premis Teatre Barcelona. En concreto, el espectáculo ha conseguido las distinciones a Mejor espectáculo musical, Mejor interpretación musical para la actriz Alexia Pascual y el Premio Revelación para el actor Esteve Roig. Por su parte, el musical 'El fil invisible', de Alícia Serrat, basado en el libro original de Míriam Tirado, ha ganado los premios a Mejor adaptación y Mejor espectáculo familiar.

Teatra Barcelona, el medio de comunicación especializado en las artes escénicas, ha entregado este martes los galardones en una gala celebrada en la sala Paral·lel 62. El comunicador y humorista Àlex Martínez-Vidal ha presentado la ceremonia, que también ha contado con la actuación musical del grupo Arribar i Ploure y la intervención de la actriz Judit Martín.

Gracias al voto del público teatral, los premios, que en esta edición han estado muy repartidos, reconocen las mejores propuestas que han pasado por la cartelera barcelonesa durante la temporada 2024-2025. El público ha reconocido 'Dones de ràdio' como el Mejor espectáculo teatral y 'El principi d'Arquímedes' como Mejor espectáculo de proximidad.

Otros galardones

Asimismo, 'SIX. The Musical' ha sido valorado como Mejor espectáculo internacional, 'Guateque' como Mejor musical de proximidad y 'El Tenoriu' como Mejor espectáculo de humor.

Victoria Szpunberg ha ganado el premio a Mejor dirección por 'La tercera fuga', mientras que la Mejor autoría original ha recaído en el musical 'Ànima', de Blanca Bardagil, Oriol Burés, Víctor G. Casademunt, Marc Gómez, Adrià Barbosa y Abel Garriga.

En el plano interpretativo, Oriol Pla ha recibido el premio a Mejor interpretación por 'Gola', mientras que Míriam Iscla ha logrado el galardón a Mejor interpretración de reparto por su participación en 'Lapònia'.

La gala también ha distinguido propuestas de danza ('Loneliness', de la Cia. Roberto G. Alonso), circo ('Post-Clàssic', de Tortell Poltrona), magia ('Flipar', de Jorge Blass), escena híbrida ('Caramel', de Les Impuxibles), ópera ('Carmen', de la Fundació Òpera a Catalunya) y espectáculo de calle ('Molt soroll per res', de Parking Shakespeare).