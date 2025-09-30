Ildefonso Falcones tilda de veto y cancelación su ausencia en la delegación barcelonesa de la FIL de Guadalajara

El escritor Ildefonso Falcones, fijo en la lista de ‘best sellers’ desde que debutó con 'La Catedral del Mar' hace más de veinte años, nunca ha escondido su condición (y también vocación) de cuerpo extraño en el corpus literario español. "Aquí hay un núcleo de escritores que nacen con la pluma en la mano y que no aguantan que de repente alguien que está bien cansado y que tiene cuatro hijos, diga que ha ido al Ateneo a que le ayuden con una novela", aseguraba el novelista en una entrevista con EL PERIÓDICO a principios de año.

En aquel momento, coincidiendo con la promoción en Nápoles de su última novela, 'En el amor y en la tierra', Falcones ya expresó su malestar por lo que consideraba un ninguneo prácticamente sistemático en ciertos círculos literarios. "En Barcelona había un certamen de novela histórica al que no me invitaron nunca. A Fráncfort no me han llevado. Y a París, cuando Barcelona era ciudad invitada, tampoco”, lamentó entonces, anticipando la polémica que han desatado sus palabras al 'suplemento cultural del 'Corriere della Sera', donde el autor de 'La mano de Fátima' denunció haber sido excluído de la comitiva de autores barceloneses invitados a la FIL de Guadalajara. "Soy un apátrida literario", asegura ahora en las páginas del rotativo italiano. "Barcelona siempre ha sido una ciudad universal, abierta y cosmopolita. Ahora es provinciana, una perdedora. Cualquier impulso nacionalista indica una regresión", abunda Falcones.

Al escritor, que en febrero ya daba por hecho que no formaría parte de la alineación de autores invitados por el Ayuntamiento de Barcelona -"a Guadalajara me va a llevar la editorial", aseguró entonces en conversación con EL PERIÓDICO-, la ha sorprendido que su nombre no aparezca en el listado final de 69 autores que se presentó a finales de junio. En su momento, la comisaria de la participación barcelonesa en la FIL, Anna Guitart, presentó la selección bilingüe encabezada Eduardo Mendoza, Javier Cercas, Xavier Bosch, Andreu Martin, Carme Riera, Cristina Fernández Cubas, Carlos Zanón o Miqui Otero, entre muchos otros, como en equilibrio entre “editoriales, géneros y lenguas” y “extraordinaria fotografía” de la actualidad y la historia de la ciudad como centro de creación literaria.

A Falcones, sin embargo, le duele que, siendo él uno de los autores sobre novelas de Barcelona con mayor "repercusión mundial", su nombre no haya pasado la criba. Aduce el escritor razones políticas, lingüísticas e ideológicas, aunque otros nombres presentes en la lista desactivan rápidamente dichas sospechas.