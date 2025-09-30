Donald Trump y Xi Jinping bailan juntos por la paz en Barcelona

Un gigante que representa a Donald Trump y otro que representa a Xi Jinping bailaron juntos por la paz este martes en Barcelona, entre el patio Manning del Centre d'Estudis i Recursos Culturals (CERC) de la Diputació de Barcelona y el patio de las Dones del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). El líder estadounidense llevaba en una mano una rama de roble y el chino, una de bambú, en vez de la rama de olivo que simboliza habitualmente la paz. Tres 'gralles' y un timbal impulsaron la danza de las esculturas, obra del taller Ventura & Hosta de Navata (Alt Empordà) y movidas por miembros de la 'colla gegantera' de la Germandat Andreuenca de Sant Andreu (Barcelona). "Trump y Xi tienen las llaves de la paz -dijo Daniel Granados, director de Culturopolis-. El primero puede detener a Israel y el segundo, a Rusia".

El pasacalles, que pasmó a un grupo de turistas en visita guiada por el Raval, también a su guía, y no era para menos, marcó el inicio de la segunda edición del festival Culturopolis, integrado en Ágora Cívica, a su vez el foro paralelo a Mondiacult 2025, la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible de la UNESCO que hasta el miércoles acoge la capital catalana.

Alianza emocionante

Ya en el CCCB, la música tradicional dejó paso a la experimentación de Los Sara Fontán, esto es, la violinista Sara Fontán y el percusionista Edi Pou, que en modo suave pusieron fondo sonoro a la recitación por parte del escritor Martí Sales del manifiesto poético que ha escrito a partir de la Declaración de Barcelona por los Derechos Culturales de Culturopolis. Fue una alianza emocionante.

"La cultura és com fem el que fem / -com ens organitzem, / com ens estimem, / com creem: com vivim-, / i quan ens hem trobat / per pensar plegats / hem vist clarísimament / que no volem que / el consumisme exacerbat, / les desigualtats i l'especulació, / la guerra, l'exclusivitat / i els totalitarismes / regeixin les nostres vides", expresó el excantante de Els Surfing Sirles. Su receta para "impugnar" este 'statu quo' es "l'alegria quotidiana i popular / de les práctiques artístiques lliures / i una cultura crítica i conscient / que tingui com a pilars la permeabilitat, / la inclusió, la imaginació / i una relació no extractivista / amb el món i les persones". Un formidable estallido de Los Sara Fontán coronó la interpretación del manifiesto de Sales.

13 artículos

No hay que confundir la Declaración de Barcelona por los Derechos Culturales de Culturopolis con la declaración final que el miércoles emanará de Mondiacult 2025, cumbre con más de 160 ministros de Cultura o delegaciones ministeriales de todo el planeta.

La declaración de Culturopolis se plantea "cómo garantizar los otros derechos a través de la cultura", explicó Pau González Val, presidente delegado del Área de Cultura de la Diputació de Barcelona, institución impulsora de la proclamación y la cita. A través de 13 artículos sitúa la cultura en el centro de otros tantos asuntos, desde la equidad y la salud social hasta los marcos jurídicos, pasando por la transición ecológica, las territorialidades, las economías, las diversidades, la paz, la educación, los patrimonios populares o los entornos digitales.

Artistas y agricultores

Más de 50 personas han participado en la redacción del texto, bajo la dirección de Granados. Artistas y activistas culturales, claro, pero también agricultores, maestros o profesionales de la salud. 13 de los firmantes esbozaron los 13 artículos con el respaldo de Los Sara Fontán. Los gigantes de Trump y Xi flanqueaban el escenario como si con ellos no fuera la cosa.