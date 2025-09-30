El festival In-Edit abre nueva etapa con las grandes historias de siempre: de 'Spinal Tap II: The End Continues' a 'La gran bogeria' de Joan Dausà

El In-Edit, festival internacional de cine documental musical, abre nueva etapa, con nuevos directores (Astrid Rousse estará al frente de la parte ejecutiva y Toni L. Querol, de la artística), pero con las mismas grandes historias de siempre alrededor de artistas, géneros, escenas, estrellas y tribus. El certamen, que se celebrará su 23.ª edición del 23 octubre al 2 de noviembre en los cines Aribau de Barcelona, arrancará algo distendido, lejos de la profundidad emocional que conllevan a menudo las películas programadas, con la comedia, vehículo narrativo con destacable presencia en esta edición, ‘Spinal Tap II: The End Continues’, filme dirigido por Rob Reiner y que es la secuela del falso documental ‘This is Spinal’ (1984).

Así, el festival de cine documental, curioso, abrirá con un falso documental, en una señal inequívoca de que el título debe valer la pena -ojo, con cameos de Elton John y Paul McCartney-. La primera parte es una aclamada parodia rockera protagonizada por un grupo ficticio, aunque, tras el éxito de la película, llegó a hacer algunos conciertos. Durante la presentación de la programación del In-Edit, el director Toni L. Querol recomendó "leer lo mínimo" sobre el filme.

‘Spinal Tap II: The End Continues’ será la primera piedra de una programación -cerrará 'We want the funk!', tributo al contagioso ritmo y sus estrellas- que cuenta este año con 71 títulos, 17 de los cuales serán estrenos mundiales, y un total de 115 proyecciones sobre figuras como Boy George, Carl Craig, Allee Willis o Depeche Mode. El cartel también está repleto de historias que merecen ser contadas a lo grande: podemos señalar, por ejemplo, la del "Woodstock canadiense", un festival que salvaron con su presencia Yoko Ono y John Lennon ('Revival69: The Concert that rocked the world').

A la sombra del mito

Uno de los hilos conductores más interesantes de la programación es el de los documentales sobre grandes artistas a la sombra de enormes estrellas: ahí se podrá conocer genios (algo) eclipsados como Warren Ellis (de los Bad Seeds, la banda de Nick Cave); Glenn Matlock, bajista y compositor de los Sex Pistols; o Paul Di'Anno, el primer cantante titular de Iron Maiden y figura heavy.

También In-Edit mira hacia la América Latina con películas como 'La salsa vive', un viaje de Nueva York a Cali, 'O Menino D'Olho D'água', sobre el recientemente fallecido Hermeto Pascoal, uno de los músicos brasileños más influyentes de los últimos tiempos, o 'El canto de las manos', filme de María Valverde en el que sigue a tres músicos sordos de Venezuela en su proyecto de hacer, por primera vez en lengua de signos, la ópera 'Fidelio' de Beethoven bajo la batuta de Gustavo Dudamel.

El festival, que contará con numerosas visitas ilustres, desplegará con una gran selección de historias sobre figuras estatales. Desde el aplaudido 'Flores para Antonio', de Isaki Lacuesta y Elena Molina, hasta la lucha de Leiva con sus cuerdas vocales ('Hasta que me quede sin voz'), pasando por un retrato sobre Lichis y La Cabra Mecánica, otro sobre la etapa final de un artista como Mikel Erentxun ('Hombre bala') o la historia de una de las canciones más populares de Víctor Manuel, 'Sólo pienso en ti'. Ah, y también 'La gran bogeria', sobre la loca idea de Joan Dausà de conquistar el palacio de Vistalegre de Madrid con un concierto, y merecidos documentales a figuras como el pianista Tete Montoliu ('Tete, tocar lo invisible') o al icono de la Barcelona musical 'underground' Víctor Nubla ('Mètode Víctor Nubla d'interpretració de Víctor Nubla').