El cabreo por lo de Jaden Smith y otros famosos y 'nepo babies' a los mandos de la moda

Desde que la semana pasada se supo que Christian Louboutin, el de los famosos stilettos de suela roja, había fichado al hijo de Will Smith y Jada Pinkett Smith, Jaden Smith, también actor además de rapero, para que asumiera el cargo de primer director creativo para sus colecciones de hombre, a muchos se les torció el hocico.

Otra vez un cantante o un nepo baby, hijo de artista famoso (o las dos cosas juntas, como es el caso de Jaden Smith), es colocado a los mandos de grandes casas de moda: Kanye West con Yeezy; Rihanna para Puma; Beyoncé con Ivy Park y Pharrell Williams, como director creativo de la línea masculina de Louis Vuitton (de la que Jaden es embajador, por cierto), tomando el relevo del gran y desaparecido Virgil Abloh.

El artista estadounidense, de 27 años, se mudará a París para asumir el cargo y presentará sus primeros diseños en enero durante la semana de la moda masculina en la capital francesa. Supervisará la creación de cuatro colecciones al año de zapatos, artículos de cuero y accesorios, además de desarrollar campañas, eventos y experiencias inmersivas.

Jaden Smith, en un retrato en rojo (como las suelas de Christian Louboutin). / INSTAGRAM

Ocurrencia en la piscina

Pero, "¿qué sabe Jaden Smith de calzado?", se preguntaba con atinada malicia The New York Times, en un reportaje en el que desvelaba cómo se le ocurrió la gran idea a Christian Louboutin. Fue en la piscina. Estaba nadando una mañana de invierno en París, su forma habitual de meditación, cuando pensó en Jaden Smith. El joven artista multifacético, confundador, junto a su hermana Willow y sus amigos Moisés y Mateo Arias, de la marca de ropa y estilo de vida MSFTSrep, se había acercado a él en 2019 en un evento de moda en Los Ángeles, y se presentó sin más.

Luego, se vieron en París, y tuvieron más encuentros en los que surgió "la chispa".

"El calzado masculino tiene un potencial que no tengo tiempo de explotar; necesitaba a alguien que se dedicara por completo a ello para darles más alcance y visibilidad", ha justificado el diseñador francés, de 62, en declaraciones a Le Figaro. Así él podrá centrarse en sus famosas creaciones femeninas.

"Hoy le falta técnica, pero está empezando a aprenderla; ya ha estado en las fábricas varias veces. Pero lo que no se puede aprender es el entusiasmo, el gusto y la pasión. Y él lo tiene todo", defiende Christian Louboutin.

Asombro

En X, en Instagram y en Linkedin se han sucedido las críticas a este sorprendente fichaje. En esta última plataforma, la especialista en moda Keisha Keyz se hacía cruces. "Un joven creativo negro que entra en una de las casas de lujo más emblemáticas del mundo, suena a progreso, ¿no? Pero seamos honestos. No se trata de mérito, visión o trabajo durante las largas noches en Central Saint Martins, Parsons o el London College of Fashion. Se trata de conexiones, riqueza e influencia de celebridades".

Pues seguramente sí. Con 19,1 millones de seguidores en Instagram, Jaden dará bombo y platillo a la firma de las suelas rojas y atraerá a las nuevas generaciones. Seguro.

Pero, "¿qué pasa con los estudiantes de moda que durante años se les ha dicho que el trabajo duro, la pasión y la dedicación incansable son las claves del éxito?", se pregunta Keyz.

Más 'nepo babies'

Nada nuevo bajo el sol, el caso de Jaden Smith recuerda al de otros nepo babies (hijos de, la nueva camada que copa escenarios, pasarelas, series y revistas). Si nos centramos en el mundo de la moda, podemos citar los siguientes casos (aunque hay muchos más):

Vivian Wilson La hija trans y rebelde de Elon Musk acaba de debutar como modelo en la Semana de la Moda de Nueva York. Ha desfilado para cuatro firmas diferentes y de estilos muy dispares, desde lo femenino hasta lo más transgresor. A sus 21 años ya ha sido portada de varias revistas de moda. Su padre no la soporta, y su enemistad ha llenado titulares, colocándola en primera línea de la fama. El magnate arremetió contra ella en 2024 afirmando que su hijo Xavier, su nombre original, "no es una chica", sino que "nació gay y un poco autista" y que lo había perdido debido "al virus mental woke".

Vivian Jenna Wilson, la hija trans de Ellon Musk, desfilando en la Semana de la Moda de Nueva York. / EFE / ANGELINA KATSANIS

Lila Moss La hija de la top Kate Moss, de 22 años, ha sido una de las famosas invitadas que han apoyado a Demna Gvasalia en su debut en Milán para Gucci. También pasó hace unos días por Barcelona, donde asistió al desfilazo de Desigual en las Tres Xemeneies. Lila ha seguido los pasos de su madre, y ha protagonizado campañas para marcas reconocidas como Zara. Recientemente ha colaborado con Barbie, lanzando una muñeca de la firma con diabetes, enfermedad que ella misma padece. Es una cara habitual en TikTok, y en desfiles de moda, como los de Victoria's Secret.

Lila Moss, con la muñeca Barbie con diabetes. / MATTEL / INSTAGRAM

Iris Law Casi estaba cantado que la hija de Jude Law y Sadie Frost iba a llegar muy alto. A sus 24 años, ha sido protagonista de campañas de Versace y Marc Jacobs y estrella en el front-row en desfiles de Dior.

Iris, la hija de Jude Law y Sadie Frost. / INSTAGRAM

Eve Jobs La hija del fundador de Apple, Steve Jobs, firmó con DNA Models y, a sus 27 años, ya es una de las favoritas de Louis Vuitton. También hizo su primera aparición en Vogue US en mayo de 2022. Se casó el pasado verano con el olímpico Harry Charles en los Cotswold, el refugio británico de las celebridades: Jessica Springsteen fue su dama de honor, y entre los invitados estaban Kamala Harris, Jennifer Gates y Sofia Abramovich. También hubo concierto de Elton John.

Harry Charles y la hija de Steve Jobs, Eve, en una imagen reciente. / INSTAGRAM

Deva Cassel Tiene 21 años y es la hija de la modelo y actriz italiana Monica Bellucci y del actor francés Vincent Cassel (a su vez, otro nepo baby porque su padre fue el famoso actor Jean-Pierre Cassel). Ya ha sido portada de Vogue Italia con su madre y ha tenido portadas en solitario con Vogue Turquía, Harper's Bazaar... También protagoniza la serie de Netflix El Gatopardo (2025).