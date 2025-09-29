La OBC abre la temporada con la Novena de Beethoven, un canto a la esperanza

Todo listo en L'Auditori para la nueva temporada 2025-26 que la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Catalunya (OBC) inaugura el próximo viernes con la Novena Sinfonía de Beethoven, un canto a la esperanza en el que participará el Orfeó Català. La temporada elaborada sobre la idea de los Renacimientos, empieza por cuarto año consecutivo con Ludovic Morlot, titular de la aclamada formación al frente. Entre las voces solistas destaca la solicitada soprano Joyce El-Khoury, una de las artistas más cautivadoras de la actualidad, la mezzosoprano Silvia Tro Santafé, el tenor René Barbera y el bajo Davóne Tines.

Junto a Morlot la orquesta está dando lo mejor de sí y no solo con las grabaciones de la integral de Maurice Ravel, cuyo último disco ha tenido maravillosas críticas. También en cada salida internacional la formación va a más. La última fue el pasado mes de julio en el templo musical de Amsterdam el Concertgebouw donde la OBC entusiasmó tanto que ya les han pedido que vuelva.

Cambio de concertino

Este año hay un cambio importante en la OBC, se incorpora el veterano concertino Igor Gruppman, que proviene de la Filarmónica de Rotterdam después del fichaje del violinista Vlad Stanculeasa, concertino de la OBC desde 2017 por esa misma orquesta holandesa. No se trata de ningún intercambio. Vlad ha querido aprovechar la oportunidad que le brindaba Holanda a raíz de la jubilación de Gruppman, para quien la idea de tocar en la OBC le ha animado a alargar una dilatada carrera en la que ha sido invitado frecuentemente a tocar con la London Symphony y la London's Royal Philharmonic.

Stanculeasa estará de excedencia hasta que acabe su fase de prueba en Rotterdam. Si se queda allí, la OBC abrirá una convocatoria para buscar nuevo concertino ha explicado Victor Medem, nuevo director general de L'Auditori.

La plaza de concertino es vital para la orquesta. "El concertino es muy importante, especialmente para mí, que intento construir una voz y una estética. Perder a Vlad es muy triste porque nos llevábamos muy bien, nos entendíamos y hacíamos muy buena música juntos", ha reconocido Morlot. Aunque duele, intenta pensar en positivo. "Es un motivo de orgullo para toda la organización que Vlad tenga esta gran oportunidad". Este año como directores asistentes con la suiza Rosina Flückiger y el valenciano Adrián Moscardó, trompetista de la OBC.

Estrenos

En cuanto a la nueva creación, este otoño la OBC interpretará el estreno absoluto de 'Pluja' de Miquel Oliu, que formará parte también del programa de la gira alemana de la OBC -del 12 al 15 de noviembre-, y el estreno en España del 'Concierto para viola' de Magnus Lindberg y el de la original pieza de Igor C Silva. 'Sōma' para cuarteto de improvisadores, orquesta y electrónica en vivo. La OBC también hará gira por el País Vasco con conciertos en Bilbao y San Sebastián gracias a un intercambio con la Orquesta Sinfónica de Euskadi que actuará en Barcelona.

Este otoño por el podio de la OBC desfilarán batutas de gran calidad como Matthias Pintscher con la Segunda de Brahms; Stephanie Childress, aplaudida directora principal invitada que ofrecerá la Segunda de Schumann; Josep Caballé que regresa a la orquesta donde se fue percusionista para dirigir 'El lago de los cisnes' de Chaikovski en un concierto de celebración del Año Garreta y el Año Conxita Badia, y el polaco Jakub Przybycien capitaneará un programa que incluye el 'Concierto para violonchelo' de Elgar que inmortalizó Jacqueline du Pré. En L'Auditori lo interpretará Kian Soltani, gran intérprete austríaco-iraní.

'Tast d'orquestra' a 10 euros

El 11 de octubre habrá el primero de los cuatro 'Tast d'orquestra' una iniciativa que está enganchando a quienes quieren introducirse en el mundo de la música clásica pero también a aquellos que ya la aman. Esta primera cita del ciclo tendrá un precio especial de 10 euros y quien compre una entrada podrá invitar a dos personas menores de 16 años de forma gratuita. La OBC interpreta grandes obras de la historia de la música contando como guías a Albert Galceran y Pedro Pardo, que revelan secretos de las partituras. Abrirá el ciclo un programa con el 'Concierto para piano n.º 4 en Sol,' de Beethoven, con Josep Colom como solista y 'Don Juan, poema sinfónico' de Richard Strauss. Ambas obras forman parte del segundo programa de la OBC de la temporada 2025-26 que escucharán los días 10 y 12 junto a 'Tres epigrames', de Benet Casablancas y 'Variaciones para orquesta, op. 31', de Schönberg.