Mondiacult clama contra el genocidio en Gaza y defiende la cultura como "antídoto para el autoritarismo y el odio"

Elementos inspirados en colchones, redes y sacos terreros, así como abundante vegetación, reciben a los asistentes a Mondiacult 2025, la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible de la UNESCO que desde el lunes y hasta el miércoles tiene lugar en el Centro de Convenciones Internacional del Fòrum de Barcelona. Hace referencia el diseño arquitectónico de Lluís Alexandre Casanovas Blanco + Murray (Paula Chalco) a cómo se ha protegido tadicionalmente el patrimonio cultural en guerras, mientras que la vegetación es una aliada de la arquitectura contra el cambio climático. Más de 160 delegaciones ministeriales de todo el mundo perfilarán en la capital catalana las políticas culturales globales de los próximos años y, sobre todo, consensuarán una declaración que reclame a la ONU el reconocimiento de la cultura como un objetivo de desarrollo sostenible (ODS) en la Agenda post-2030. Al menos, es de partida el objetivo principal de la cita.

Ni neutral ni indiferente

Pedro Sánchez fue el último en tomar la palabra en la ceremonia de inauguración de Mondiacult. El presidente del Gobierno defendió que la cultura "nunca puede ser neutral ni indiferente", y prosiguió: "Quienes le piden a la cultura que se limite a entretener, olvidan que la cultura es por encima de todo compromiso con la libertad, la dignidad, la memoria y, sobre todo, la paz". Sánchez recitó unos versos del poeta palestino Marwan Makhoul: "Para escribir una poesía que no sea política / debo escuchar a los pájaros / pero para escuchar a los pájaros / los bombardeos deben cesar".

El también secretario general del PSOE se congratuló de que en Mondiacult 2022 la cultura fuera declarada un bien público global, y animó a esta edición de la conferencia a impulsarla como "un derecho y no un privilegio" y a presionar para que tenga un "rol central" en la agenda del futuro.

Ovación a Palestina

La ceremonia de inauguración comenzó con el poema 'Blanco' de Octavio Paz en la voz grabada del fallecido autor, con imágenes de Frederic Amat y música de Pascal Comelade. Fue un homenaje a México, en cuya capital se celebraron las dos ediciones anteriores de Mondiacult, en 1982 y la citada de 2022.

Ernest Urtasun, el ministro de Cultura, dio la bienvenida a las más de 160 delegaciones de todo el mundo, "especialmente" a la de Palestina, donde, remarcó, Israel comete un "genocidio". Ovación atronadora. Urtasun lamentó que su homólogo palestino no haya podido asistir porque la frontera de Gaza está cerrada y pidió a la representación palestina: "Transmitan a su pueblo la solidaridad y el apoyo de los españoles y el Gobierno de España". Urtasun reivindicó la cultura como una "herramienta profundamente política y de transformación social" que "no puede permanecer al margen de lo que pasa". Mondiacult, indicó, trabajará para que la cultura se convierte en un "eje estratégico" de las políticas públicas. El ministro concluyó su alocución con unos versos de 'Res no és mesquí', de Joan Salvat-Papasseit.

Ataques a la cultura

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, expuso que "los discursos de odio y quienes quieren sociedades cerradas atacan siempre a la cultura porque es un pilar de la democracia y la libertad".

El president de la Generalitat, Salvador Illa, alabó las instituciones y los encuentros internacionales. "Tenemos memoria y sabemos lo que sucedió en el pasado, entre otros motivos, por carecer de foros internacionales como Mondiacult", dijo. Illa exigió que "se detenga el genocidio del pueblo palestino por parte de Israel, es una cuestión de pura humanidad". "Palestina simboliza la derrota del mundo", agregó. El president recetó cultura como el "antídototo más eficaz" contra "la uniformidad, el autoritarismo y el odio".

¿Indirecta a España?

También intervinieron en la apertura de Mondiacult 2025 la secretaria de Cultura de México, Claudia Curiel de Icaza, y el subdirector general de Cultura de la UNESCO, Ernesto Ottone. La primera recordó: "Somos un estado que ha pedido perdón [a los pueblos indígenas] por las afrentas pasadas y con ello ha fortalecido su democracia". Quizá fuera una indirecta a España. Ottone, por su parte, describió la cultura como aquello que "nos vincula con nosotros mismos, con los demás y con nuestra historia", a la vez que "nos abre a la diferencia". "Es una forma de vivir más intensamente, como dice Javier Cercas de la literatura", añadió. Para Ottone, ha llegado el momento de que la cultura deje de ser la "hermana pobre". "Tenemos que darle a la cultura el lugar que merece en el debate global", marcó como meta de Mondiacult.

En la ceremonia hubo actuaciones del dúo multilingüe Tarta Relena (en catalán, castellano, latín, italiano, griego clásico y judeoespañol cantan Marta Torrella y Helena Ros), Maria Arnal (ahora en etapa de experimentación creativa con la inteligencia artificial) y el cantaor Miguel Poveda y la bailaora Eva Yerbabuena.

Los ejes

Mondiacult 2025 se estructura en torno a ocho ejes temáticos: derechos culturales; tecnologías digitales y cultura; cultura y educación; economía y cultura; cultura y acción climática; cultura, patrimonio y crisis; inteligencia artificial y cultura; y cultura y paz. Los dos últimos ejes han sido introducidos a petición del Ministerio de Cultura. En el primer caso, con el foco puesto en las preocupaciones que la inteligencia artificial origina sobre la diversidad cultural, la propiedad intelectual y el acceso equitaivo. En el segundo caso, para poner de relieve el papel de la cultura en los procesos de construcción de paz en todos los niveles, desde las iniciativas comunitarias hasta la diplomacia cultural multilateral. En este sentido, tanto la UNESCO como el Gobierno de España consideran que la mera celebración de Mondiacult 2025 es "un éxito del multilateralismo". Estados Unidos no asiste a Mondiacult; el país anunció el pasado julio su retirada de la UNESCO, que tendrá efecto a finales de 2026. Israel no forma parte de la UNESCO.