El espectáculo 'Chistes contra Franco' en La Modelo celebra 50 años sin el dictador

España conmemora el próximo 20 de noviembre la muerte del dictador Francisco Franco hace medio siglo, en el año 1975. Para celebrarlo, este miércoles acoge en la antigua prisión de La Modelo, escenario histórico de la represión franquista, el espectáculo 'Chistes contra Franco', creado por el artista Eugenio Merino y el humorista Darío Adanti, y producido por Teatro del Barrio y Revista Mongolia. La función, gratuita (con inscripción previa en europeanmemories.net ) está organizada por el Observatorio Europeo de Memorias (EUROM) de la Fundación Solidaridad de la Universidad de Barcelona y el Comisionado España en Libertad. 50 años, y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona.

Adanti es uno de los cómicos más reconocidos, miembro fundador de la revista satírica Mongolia, autor del fanzine 'Viernes peronistas' y de cómics como 'Disparen al humorista' sobre los límites del humor. Merino es uno de los artistas contemporáneos más reconocibles por su estilo, entre el humor y la crítica más feroz, y muchas de sus obras y performances más famosas tienen a Franco como protagonista, como aquella vez que 'metió' al dictador en una máquina de refrescos o más recientemente, cuando organizó un partido de fútbol, La copa del Generalísimo, en el que el balón al que chutaban los jugadores era una réplica de la cabeza del dictador que gobernó España durante 40 años.

El acto de La Modelo de este miércoles concluirá con un coloquio moderado por la historiadora Matilde Eiroa y que contará con la participación del historiador Manel Risques, Eugenio Merino, Darío Adanti y Ana Alonso, para reflexionar sobre la memoria histórica, el humor comprometido y el auge de los discursos negacionistas en la actualidad.

La propuesta escénica recupera el humor clandestino que circulaba durante la dictadura franquista y la transición, y lo reivindica como forma de resistencia antifascista en el marco de la conmemoración de los 50 años de libertad en España. En escena, Adanti interpreta chistes anónimos, mientras la periodista y actriz Ana Alonso contextualiza cada bloque con textos y documentos históricos que reflejan la violencia, la represión y las consecuencias sociales del franquismo, aportando también una mirada crítica sobre la transición y el posfranquismo.

La propuesta forma parte de una serie de actividades que conmemoran los 50 años de España en libertad y busca reivindicar el humor como herramienta de memoria disidente y homenaje a quienes se jugaron la libertad por hacer reír contra el régimen.