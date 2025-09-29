Sònia Hernández, consellera de Cultura: "Sin el trabajo de la Generalitat de Catalunya, el patrimonio de Sijena no existiría"

¿Cuál es el objetivo final de la Generalitat en el caso de las pinturas murales de Sijena?

Proteger ese patrimonio en el marco de la ley. En eso estamos. La Generalitat, y el Estado, han protegido ese patrimonio desde que en 1936 fue salvado por Josep Gudiol. El MNAC ha hecho un trabajo excelente de custodia, preservación, restauración y puesta al alcance del público. Sin todo ese trabajo, ese patrimonio no existiría. Ahora hay una sentencia firme del Tribunal Supremo que hay que cumplir. Tenemos por el camino unos espacios para agotar la vía jurídica. Además, la ley catalana nos obliga a proteger ese patrimonio, catalogado como Bé Cultural d'Interés Nacional.

Con tantos argumentos a favor, ¿está haciendo la Generalitat todo lo posible contra la sentencia?

El espacio que tenemos para combatir la sentencia lo estamos agotando al 100%. Hicimos un recurso de oposición y el MNAC también lo ha hecho. No estoy de acuerdo con que no estamos haciendo todo lo que se puede hacer. Lo estamos haciendo todo y bien.

Es inminente el inicio de la construcción de la Biblioteca Pública del Estado en Barcelona

Catalunya Media City, la ampliación del MNACla Biblioteca Pública del Estado y el Centre de Cultura Digital son cuatro grandes proyectos para Barcelona que deberían culminar antes de 2030. ¿Qué papel jugarán?

Todos ellos serán equipamientos de cabecera o muy importantes en su ámbito. Aunque lo más relevante es que serán equipamientos del siglo XXI, con mirada al futuro. Una de las dificultades de la definición de Catalunya Media City es que debe ser capaz de adaptarse a la evolución constante del sector audiovisual. De la misma manera, no se trata solo de ampliar el MNAC, sino de que sea un museo social, ligado a la sociedad actual. La Biblioteca Pública del Estado en Barcelona es muy esperada y en los próximos meses veremos que las máquinas empiezan a trabajar.

Será un momento legendario, tras décadas de reveses para el proyecto.

La obra ya está licitada y es inminnente que empiecen los trabajos. Es interesante la conceptualización de esta biblioteca. Si hay equipamientos culturales que han tenido una transformación, esos son las bibliotecas. Son seguramente la primera puerta de acceso de la ciudadanía a la cultura, y esta será del siglo XXI.

Estamos dando con el ministerio todos los pasos para avanzar en las candidaturas de la rumba catalana y la sardana a patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO

¿En qué etapa está la candidatura de la rumba catalana a patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO?

La UNESCO solo interlocuta con estados; por tanto, quien debe elevarla a la UNESCO es el Ministerio de Cultura. Nosotros ya hemos enviado la petición al ministerio y estamos dando todos los pasos para avanzar con él tanto en la rumba catalana como en la sardana.

¿Cuál es su idea de la cultura?

A ver... Es el espacio donde nos construimos individualmente, pero sobre todo donde nos construimos como colectividad. La cultura es cohesión social, porque es aquello en que nos identificamos todos como parte de un colectivo. La lengua es un ejemplo primordial de esto, y más en el caso de la cultura catalana. Si una cosa define qué es indudablemente cultura catalana, es la lengua. Creo que el ser humano es social por naturaleza. Los códigos que nos hacen ser parte de un grupo son la cultura.