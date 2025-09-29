Sònia Hernández, consellera: "La ley de derechos culturales garantiza que nunca habrá menos del 2% destinado a cultura"

La ley de derechos culturales, ¿significará un cambio de paradigma respecto de las políticas actuales, bastante centradas en el impulso de la industria cultural?

Será un cambio absoluto porque pondrá al ciudadano en el centro de las políticas públicas. Esto significa que las empresas, las industrias, los equipamientos, las administraciones y todos aquellos que conformamos el sistema cultural que la ley recoge, tendremos como objetivo principal garantizar los derechos culturales de la ciudadanía.

¿Tendrá dotación económica?

Cosas que esta ley recoge ya se están haciendo y por tanto tienen sus presupuestos; naturalmente, es deseable que todos se incrementen. Lo que tiene que hacer la Administración es garantizar que quienes trabajan en el sistema cultural catalán, que la ley enfoca en los derechos culturales, tengan los presupuestos necesarios. La ley recoge que la Generalitat tendrá que destinar no menos del 2% del presupuesto no financiero y no finalista a cultura y derechos culturales. La antigua reivindicación del sector cultural del 2% para cultura se marca por ley. Es muy importante porque garantiza que cuando haya vacas flacas no se podrá morder el presupuesto de cultura para cubrir otras cosas.

Todos los alumnos deben tener acceso a la educación cultural y artística

¿Cómo se fomentará el derecho a participar en la cultura?

Lo comparo con hacer deporte. Cuando yo era pequeña practicaba deporte muy poca gente. Ahora lo practica muchísima gente y quien no lo practica es consciente de que tendría que practicarlo. Lo hemos integrado en nuestra vida. No para ser campeones olímpicos, sino para participar de una actividad que hace más sana nuestra vida. Hay que hacer lo mismo con la cultura, que tiene mucho que ver con una vida saludable. Cada vez lo tenemos más claro. Aquí es clave la educación. Hemos de tener mochilas educativas equitativas. Todos los alumnos deben tener derecho al acceso a la educción cultural y artística. En el ámbito de la educación formal, pero también en la educación no formal. Sabemos que hay una brecha importante en las extraescolares. Tenemos que trabajar mucho con el Departament d'Educació.

¡Aleluya!

Ya lo puede decir, ya. Todo esto tiene que comenzar en la escuela, porque de lo contrario muchos chicos se quedan fuera de la cultura de manera radical. Educación y cultura son un binomio indisociable.

¿Cómo van a trabajar con el Departament d'Educació?

La ley dice que ambos equipos tienen que trabajar conjuntamente. Ya hemos puesto en marcha un programa específico de Cultura y Educació que nos ha permitido contratar a 14 personas: un director del programa, dos técnicos que lo ayudan en los servicios centrales aquí [en la Conselleria de Cultura] y 11 personas que trabajan insertadas en los servicios territoriales de Educació en las diferentes demarcaciones. De momento, están describiendo la situación en cada demarcación para después avanzar en la educación cultural y artística. Este equipo trabajará durante tres años y mi objetivo es que se consolide como un servicio dentro del Departament de Cultura para avanzar no solo en la educación reglada, sino también en las extraescolares.

En Catalunya Media City ha de ser muy importante la FP

Muchos centros de educación artística superior son privados. ¿Hay intención de ampliar la oferta pública?

La norma incluye el fomento de la educación artística en la etapa posobligatoria en colaboración con Educació y Recerca i Universitats.

Por ejemplo, la ESCAC, la gran cantera cinematográfica de Catalunya, es privada. Una parte importante de Catalunya Media City, el futuro 'hub' audiovisual de las Tres Xemeneies, se dedicará a la formación profesional y universitaria. ¿Pública o privada?

Se está trabajando mucho en la definición del proyecto de Catalunya Media City y de quiénes serán los agentes que irán allí. Nosotros tenemos que trabajar por las políticas públicas, indudablemente. Pero también es cierto que las políticas públicas deben desarrollarse dentro de un sistema cultural en el que hay agentes privados y agentes asociativos que reciben dinero público y que por ello tendrán la obligación de remar hacia la consecución de los derechos culturales. En Catalunya Media City ha de ser muy importante la FP. Tenemos muy buena formación en la parte alta de la cadena de valor que es la producción audiovisual, pero los productores nos dicen que faltan técnicos de sonido, técnicos de iluminación... Un esfuerzo grande de Catalunya Media City será en este sentido.

¿Cómo respiran las empresas culturales ante la ley, que contempla obligaciones para las que reciben subvenciones?

No creemos que la tramitación de la ley sea muy complicada porque se ha trabajado la participación de todos los agentes que tienen algo que decir en el ámbito cultural: sociales, profesionales en el sentido más amplio y políticos. Hoy en día los agentes privados que trabajan en la cultura se sienten parte del sistema cultural. Son empresas y su vocación es hacer negocio, pero ya tienen presente el objetivo de los derechos culturales. Cada vez son más las que hacen programas sociales, de diversidad de públicos o de accesibilidad. Tenemos algunas cifras de consumo cultural de las que debemos congratularnos. Pero también tenemos estudios que nos dicen que factores como el origen social, una discapacidad, el lugar donde se vive o el hecho de ser mujer son motivos de brecha en el acceso a la cultura. Agentes culturales privados ya hacen programas específicos para estos colectivos. La ley blindará esto y nos ayudará como sociedad.

La ley pretende que todos tengamos derecho a nuestra identidad cultural, frente a los discursos de odio

¿Las empresas que no cumplan con sus obligaciones en materia de derechos culturales quedarán al margen de las subvenciones?

Digo desde el principio que esta será la legislatura de los derechos culturales. Seguramente habrá que ampliar la ley con decretos para estos casos. Pero la ley llega en un momento en que toda la gente que trabajamos en la cultura tenemos claro que es un espacio donde se cuecen ideas y que genera cohesión y cambios sociales. En todo el mundo, también en Catalunya, hay discursos de odio que ponen en riesgo la democracia misma y defienden una cultura esencialista. La ley, precisamente, pretende que todos tengamos derecho a nuesta identidad cultural, y refleja que esta identidad es diversa y está en constante conformación.

El lunes empieza en Barcelona Mondiacult 2025, la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible de la UNESCO. Su meta es consensuar una declaración que presione a la ONU para que incluya un objetivo de desarrollo sostenible específico para la cultura en la Agenda post-2030. Seguro que es importantísimo, pero ¿por qué?

En la Agenda 2030 hay 17 objetivos, ninguno específico sobre la cultura. Entrar en la Agenda como objetivo significa que los países priorizan este objetivo. Es un compromiso global. Alcanzar estos consensos a nivel de países es muy difícil.

Es imprescindible regular la inteligencia artificial para que no vulnere los derechos creativos

Uno de los ejes temáticos de Mondiacult es cultura e inteligencia artificial. Amplios sectores creativos reclaman una regulación y, para empezar, una compensación por haber sido utilizado su trabajo para desarrollar inteligencias artificiales generativas. ¿Qué hay que hacer?

Es imprescindible regular. Las nuevas tecnologías pueden ser muy beneficiosas, pero siempre llegan en un marco de desregulación o vacío legal. Por supuesto, la regulación tiene que ir encaminada a la protección de los creadores. Porque es cierto que las inteligencias artificiales se nutren, no solo en materia cultural y artística sino en todos los ámbitos, de nuestro conocimiento y aportaciones. Seguramente también habría que limitar su uso hasta que exista un regulación, para no vulnerar derechos creativos.

¿Quién debe regular?

La Unión Europea y quien tenga competencias en España. Esto rebasa las competencias del Departament de Cultura. Es importante que todos seamos conscientes de los riesgos del uso de estas tecnologías en ausencia de una regulación, y también fomentar el respeto por el trabajo creativo, que siempre está en peligro.