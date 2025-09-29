Elle Fanning, Belén Rueda y Ester Expósito, tres estrellas del fantástico en la Comic Con de Málaga

La Comic-Con de Málaga acogió este domingo el panel “Actrices del género fantástico actual”, que reunió a Elle Fanning (Predator: Badlands), Belén Rueda (El orfanato) y Ester Expósito (Venus). El encuentro, celebrado por primera vez en España, puso de relieve el protagonismo femenino en un género que cuenta con una base de seguidores cada vez más exigente.

Durante la charla, Fanning y Expósito fueron reconocidas con el galardón “Young Inspiring International Talent Award”, que distingue a los nuevos talentos internacionales capaces de inspirar a las nuevas generaciones.

“Estoy flipando, es mi primera Comic Con y estoy muy feliz de que sea aquí”, confesó una emocionada Ester Expósito al recoger su premio. Por su parte, Elle Fanning aseguró: “Cuando hacemos películas, lo hacemos por los fans, y este reconocimiento significa mucho para nosotras”.

El panel también sirvió para reflexionar sobre la evolución del cine fantástico y el papel de las mujeres dentro de él. Belén Rueda destacó que antes los personajes femeninos eran retratados como débiles, pero que hoy “se han convertido en figuras capaces de tomar decisiones, de generar miedo, y no solo de sufrirlo”.

Ester Exposito y Elle Fanning recogen sus premios. / Álex Zea / LMA / EPC

Para Expósito, este género “es muy reivindicativo” y ofrece una forma de expresión única. Mientras que Fanning lo definió como “una vía de escape que, a la vez, refleja paralelismos con la vida real”.

Las tres actrices coincidieron en que la preparación física es un desafío clave en este tipo de proyectos.

Rueda apuntó que “hay que abrazar la tecnología y prepararse físicamente”, Expósito recordó que Venus fue el rodaje más exigente a nivel corporal, y Fanning comparó el esfuerzo con la preparación de un deportista, sobre todo en su último trabajo en Predator: “Vengo de una familia de atletas, y rodar ciertas escenas es como prepararse para un partido”.

El público también disfrutó con las confesiones de las actrices sobre personajes que les gustaría interpretar. Expósito se inclinó por Catwoman, Fanning recordó que el director Nicolas Winding Refn la llamaba cariñosamente Batgirl, y Rueda se imaginó como una versión femenina de Superman.

En cuanto a directores, los deseos se diversificaron: Fanning sueña con rodar con Paul Thomas Anderson o Jane Campion; Rueda con Jennifer Kent (The Babadook); y Expósito con Álex de la Iglesia, Carlota Pereda, Guillermo del Toro o incluso Quentin Tarantino.

El panel cerró con un repaso de los próximos trabajos de cada actriz: Ester Expósito rueda actualmente Dante de noche y avanza que podría sumarse a otro proyecto dentro del género. Por otro lado, Elle Fanning reveló que participará en la nueva entrega de Los Juegos del Hambre, donde dará vida a su personaje favorito de la saga, Effie Trinket. Y Belén Rueda prepara un thriller televisivo que promete mantener la tensión en pantalla.