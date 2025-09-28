¿La Wikipedia ya no sirve como escaparate informativo de los artistas?

Aunque, cuando apareció en 2001, Wikipedia suscitó muchas reservas, con el tiempo, en el campo musical, se convirtió en algo parecido a la web oficiosa de los artistas, con biografías y discografías detalladas que ellos mismos, u operarios de su entorno, o fans voluntariosos, mantenían al día. Pero desde hace un tiempo se percibe un cierto abandono: cantantes y bandas en cuya ‘wiki’ no aparece su último álbum o bien sí que está, pero en color negro o rojo, sin acceso a la lista de canciones ni más información.

Es muy perceptible en artistas de la franja pop urbano-latina como Lola Índigo, Marc Anthony, Myke Towers, Milo J o Mora, cuyos discos más recientes tan solo aparecen citados, sin ‘link’ alguno para ampliar el contenido. En la ‘wiki’ de Sebastián Yatra no hay señal de ‘Milagro’, que salió en mayo. Pero voy a la Wikipedia en inglés, y a una parcela tan alejada como es el rock ‘indie’, y veo igualmente señales de dejadez: la de Spiritualized se mantuvo al día hasta 2022, y no hay mención al álbum lanzado hace casi un año. Las últimas novedades tan solo aparecen citadas, sin más detalles, en las ‘wikis’ de Tindersticks, Saint Etienne o Cass McCombs. En catalán, lo mismo: la ‘bio’ de Maria Hein se queda clavada en 2023, y las de Julieta y The Tyets incluyen el título de sus últimos discos sin más añadidos, cuando los anteriores tienen página propia.

Parece que los equipos de los artistas ya no ven la Wikipedia como el gran escaparate informativo que conviene cuidar. Priorizan sus propias redes. Y en Spotify o Apple Music están las discografías actualizadas al día y al minuto, en muchos casos con biografías escritas desde un encuadre promocional. En paralelo, la ‘wiki’ ha ido imponiendo normas más estrictas y sus equipos pueden borrar publicaciones si perciben autobombo o conflicto de intereses. Tampoco hay que descartar un desgaste de la motivación a la hora de trabajar gratis, por muy fan que uno sea.

Si tienes un perfil en internet, debes cuidarlo y, si no, es mejor hacerlo desaparecer: es de primero de redes. Pero tal vez a la Wikipedia se le haya pasado el arroz y sea como Facebook, un nicho para ciertos usos y edades que ya no ocupa el centro de la conversación. La IA puede darle el toque de gracia. Y ahí estamos, entre el ‘amateurismo’ no remunerado de la ‘wiki’ y las biografías publicitarias. Sí, tenemos AllMusic y Discogs, pero esas son para los musiqueros, que ya sabemos que son solo una rara minoría dentro del ingente volumen de personas que escuchan música todos los días.